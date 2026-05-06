Haberler

Uludağ'da kar kalınlığı 67 santimetreye ulaştı

Uludağ'da kar kalınlığı 67 santimetreye ulaştı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye'nin ilk kayak merkezi Uludağ'da, 67 santimetre kar kalınlığı ile sezon finaline özel ücretsiz açılan Tutyeli Pisti, tatilcilerin akınına uğradı. Kayakseverler, mayıs ayında güneşli havada kayak yapmanın tadını çıkarıyor.

TÜRKİYE'nin ilk kayak merkezi Uludağ'da kar kalınlığı 67 santimetre olarak ölçülürken, mayıs ayında kayak yapmak isteyen tatilciler sezon finaline özel ücretsiz olarak açılan kayak pistine akın etti.

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden, kayakseverlerin 'Beyaz Cennet' olarak tanımladığı Uludağ'da, 1 Mayıs'ta sabah saatlerinde başlayan kar yağışı 4 gün boyunca devam ederken, kar kalınlığı 67 santimetreye ulaştı. 8 bin 500 yatak kapasiteli 17 otelden ve 8 misafirhanenin bulunduğu Uludağ'da hava sıcaklığı en yüksek 9, en düşük sıfırın altında 3 derece olarak ölçüldü. Uludağ'da yağan kar, yerini güneşli havaya bırakırken, 2'nci Oteller Bölgesi'ndeki Tutyeli Pisti ise sezon finaline özel ücretsiz olarak açıldı.

Kent merkezinden ve çevre illerden bölgeye gelen kayakseverler, 2 bin 250 metre rakımlı Tutyeli tepesinden başlayan 1400 metre uzunluğundaki pistte mayıs ayında güneşli havada kayak yapmanın keyfini çıkardı. Saat 10.00'dan itibaren açılan telesiyejde kuyruk oluşurken, kayakseverler saat 17.00'a kadar kayak yapabilecek.

Öte yandan yoğun talep üzerine Tutyeli pistinin yarın da ücretsiz olarak kayakseverleri ağırlayacağı belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Trump'tan İran'a mesaj: Anlaşma olursa savaş bitecek, olmazsa bombardıman başlayacak

Trump'tan İran'a gözdağı: Tahran anlaşmayı kabul etmezse...

Fenerbahçe'de bir isim adaylıktan çekildi: Aziz Yıldırım'ı destekleyeceğim

Fenerbahçe'de bir isim adaylıktan çekildi: Aziz Yıldırım'ı destekleyeceğim
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Adliyeye boşanma başvurusu yapmaya gelen eniştesini vurdu

Adliyede kan aktı! Boşanmak için gitti, kurşunların hedefi oldu
Araç sahipleri dikkat: Akaryakıt fiyatları bu gece yine değişiyor

Araç sahipleri dikkat: Akaryakıt fiyatları bu gece yine değişiyor
Aldığı sıfır araçla ilgili gerçeği öğrenince şoke oldu: Artık binmek istemiyorum

Bir çanta para verip aldığı araçla ilgili gerçeği öğrenince şoke oldu
Hakan Safi'den Aziz Yıldırım'ın birleşme çağrısına cevap

Safi'den Yıldırım'ın tarihi çağrısına jet yanıt

Adliyeye boşanma başvurusu yapmaya gelen eniştesini vurdu

Adliyede kan aktı! Boşanmak için gitti, kurşunların hedefi oldu
Uğurcan Çakır imzayı atıyor

Uğurcan imzayı atıyor!

71 yaşındaki babasıyla aynı koğuşta hapis yattı

71 yaşındaki babasıyla aynı koğuşta hapis yattı