Ultraslan Tatvan, Minik Taraftarlara Forma Hediye Etti

Ultraslan Tatvan'dan minik taraftarlara forma sürprizi

BİTLİS - Galatasaray taraftar grubu Ultraslan, Bitlis'in Tatvan'daki 25 ilkokul öğrencine Galatasaray forması hediye etti.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde Galatasaray taraftar grubu Ultraslan'ın Tatvan temsilciliği, Fatih İlkokulu'nda öğrenim gören 25 öğrenciye forma hediye etti. Minik taraftarlar, kendilerine hediye edilen Galatasaray formalarıyla büyük sevinç yaşadı. Etkinlik kapsamında Ultraslan Tatvan üyeleri, öğrencilerle birlikte vakit geçirerek hatıra fotoğrafları çektirdi. Renkli anların yaşandığı buluşma, okul yönetimi ve öğrenciler tarafından memnuniyetle karşılandı.

Ultraslan Tatvan Temsilcisi Ümit Akcan, "Tatvan'da öğrencilerimize Galatasaray formalarını hediye ettik. Geçmişte de birçok sosyal sorumluluk organizasyonunda yer aldık. Bundan sonra da Ultraslan Tatvan olarak çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz" dedi.