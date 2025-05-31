Ultra Sümela Trail Yarışması Trabzon'da Gerçekleşti

Ultra Sümela Trail Yarışması Trabzon'da Gerçekleşti
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Trabzon'un Altındere Vadisi Milli Parkı'nda düzenlenen Ultra Sümela Trail etkinliği, 210 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi. Sporun Şehri Trabzon sloganıyla düzenlenen organizasyonda katılımcılar, 61K, 22K ve 12K parkurlarında yarıştı. Yarış sonunda madalya töreni düzenlendi.

Trabzon'un doğal ve tarihi zenginlikleri arasında düzenlenen Ultra Sümela Trail, 210 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi.

Maçka ilçesi Altındere Vadisi Milli Parkı'nda, bu yıl üçüncüsü organize edilen etkinlikte "Sporun Şehri Trabzon" sloganıyla adımlarını atan katılımcılar, 61K, 22K ve 12K olmak üzere üç parkurda yarıştı.

SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar da yarışmada 22K mücadelesine katıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Trabzon Valiliği, Türkiye Atletizm Federasyonu ile Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün destekleriyle düzenlenen organizasyonun, Trabzon'un kültürel mirasını tanıtarak, Karadeniz'in zengin tarihini sporla harmanlayarak bölgeye yeni bir bakış açısı getirmesi bekleniyor.

Yarışta 61K erkeklerde Kemal Kukul birinci olurken, Anton Kavtasev ikinci, Şakir Atmaca ise üçüncü sırada yer aldı. Kadınlar 61K kategorisinde Tatiana Maksimova birinciliği, Cemile Çelik ikinciliği elde etti.

22K erkeklerde Aykut Kırsay birinciliği elde ederken, Bülent Işık ikinci, Cevdet Aydemir ise üçüncü oldu. Kadınlar 22K kategorisinde Nilüfer Kemaloğlu birincilik ipini göğüslerken, Kübra Şen ikinci, Nihal Yüksel Yaylagül yarışı üçüncü sırada tamamladı.

12K erkeklerde Tuncay Uzuner birinci, Emir Ayvaz ikinci, Erhan Çalışkan üçüncü oldu. 12K kadınlarda Hava Terzi birinciliğe, Derya Samancı ikinciliğe, Berna Köksal da üçüncülüğe ulaştı.

Yarış sonunda düzenlenen ödül töreninde sporculara madalyaları takdim edildi.

Kaynak: AA / Hamza Önder Kuloğlu - Spor
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