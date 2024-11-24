Üye Girişi
Haberler

Ultimate Ümraniye Koşusu ve Bisiklet Yarışı Gerçekleştirildi

Ultimate Ümraniye Koşusu ve Bisiklet Yarışı Gerçekleştirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ümraniye Belediyesi tarafından organize edilen Ultimate Ümraniye Koşusu ve Bisiklet Yarışı, 600 katılımcıyla 8 kilometrelik parkurda yapıldı. Yarışlarda erkekler ve kadınlar kategorisinde dereceye girenler ödüllerini aldı.

Ultimate Ümraniye Koşusu ve Bisiklet Yarışı yapıldı.

Ümraniye Belediyesi tarafından bu yıl 4. kez organize edilen Ümraniye Millet Bahçesi'ndeki 8 kilometrelik parkurda gerçekleştirilen etkinliğe 600 kişi katıldı.

Bisiklet ve koşu mücadelelerinin yapıldığı etkinlikte iki yarışın da startını Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım verdi.

Bisiklet kategorisinde erkeklerde Gökhan Uzuntaş birinci sırayı alırken Yunus Özdemir ikinci, Emre Gülen üçüncü oldu. Kadınlarda Aylin Yüce yarışı lider bitirirken Firdevs Bozkurt ikinci, Tuğçe Turhan yarışı üçüncü sırada sonlandırdı.

Koşu yarışını erkeklerde birinci Hacı Sebahattin Çavga, ikinci Musa Achilov, üçüncü Mertcan Aybütüğ oldu. Kadınlarda İlkay Dönmez birinci, Esra Taşdemir ikinci, Gülnaz Ayar üçüncü sırada yer aldı.

Dereceye girenlere ödülleri düzenlenen törende verildi.

Kaynak: AA / Can Öcal - Spor
AK Parti'den muhalefetin erken seçim çağrılarına yanıt: Bugün olsa yine yenilgiyi tadacaklar

Erken seçim çağrılarına verdiği yanıt muhalefeti küplere bindirecek

 Saadet Partisi kongresinde AK Parti protestosu

Sloganların yükselmesiyle AK Partili 2 isim salonu terk etti

 3 adayın yarıştığı Saadet Partisi kongresinde büyük arbede

3 adayın yarıştığı kongrede "Saadet" maadet kalmadı
Ankara-İstanbul yolunda yoğun kar nedeniyle trafik durdu, vatandaşlar dakikalarca yolda bekledi

Kar etkisini artırdı, onlarca araç karayolunda mahsur kaldı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Erzurumspor-Karagümrük maçı kaç kaç bitti? Erzurumspor Karagümrük maçını kim kazandı? GENİŞ MAÇ ÖZETİ GİRESUNSPOR-ERBAASPOR MAÇI CANLI İZLE! Giresunspor Erbaaspor maçı şifresiz, HD izleme linki var mı? Sivasspor-Kasımpaşa maçı kaç kaç bitti? Sivasspor Kasımpaşa geniş maç özeti! Sivas'ta okullar tatil mi? Sivas'ta 25 Kasım Pazartesi günü ders işlenecek mi, tatil mi? Kayseri'de okullar tatil mi? 25 Kasım Kayseri'de okullar tatil mi olacak? BEIN SPORTS CANLI İZLE! Bein Sports 1-2-3 canlı, kesintisiz, HD izleme linki var mı? Beşiktaş-Göztepe maçı ne zaman? Beşiktaş Göztepe maçı saat kaçta, hangi kanalda? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 24 Kasım Pazar günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? 24 Kasım Öğretmenler Günü Öğretmenler Günü ne zaman ilan edildi? 24 Kasım Öğretmenler Günü anlamı ve önemi nedir? 25 Kasım 2024 Günlük Burç Yorumları! Akrep, Oğlak, Boğa, Yengeç burcu yorumu! 25 Kasım AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.