Ülker tarafından yenilenen İSOV Sabri Ülker Spor Salonu açıldı

Ülker tarafından yenilenen İstanbul Sanayi Odası Vakfı (İSOV) Sabri Ülker Spor Salonu'nun açılışı İstanbul Sanayi Odası (İSO) ve Yıldız Holding çalışanlarının karşılaştığı basketbol dostluk maçıyla gerçekleştirildi.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, İSOV Mesleki Eğitim Kompleksi'nin İSOV Sabri Ülker Spor Salonu, gıda şirketi Ülker tarafından yenilendi.

İSOV Sabri Ülker Spor Salonu yenilenmesinin ardından, Yıldız Holding ve İSO çalışanlarının arasındaki basketbol dostluk maçı ile açıldı.

Eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay'ın da İSO forması giydiği müsabakayı İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker, İSOV yönetim kurulu üyeleri, Yıldız Holding yöneticileri ve İSOV bursiyerleri takip etti.

Spor salonunun yenilenmesi kapsamında salon aydınlatması, zeminin değişmesi, tribünlerin, soyunma odalarının yenilenmesi ve çatının tamir edilmesi işlemleri yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ve açılış maçını değerlendiren İSO Başkanı Bahçıvan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"2006 yılında inşa ederek Milli Eğitim Bakanlığı'mıza bağışladığımız İSOV Dinçkök MTAL eğitim kompleksinin maddi ve manevi ihtiyaçları ile bağışçılarımız sayesinde her zaman yakından ilgilendik ve ilgilenmeye devam ediyoruz. Ülker de okulumuzun başından beri ana bağışçılarından biridir. Yenilenen İSOV Sabri Ülker Spor Salonu da 2006 yılında Ülker'in sağladığı destekle inşa edilmişti. Ülker, bu desteği yıllar içinde olduğu gibi bugün de sürdürüyor. Nitekim okulumuzun bu spor salonunun günümüz ihtiyaçları çerçevesinde tekrar yenilenmesini de sağlamışlardır. Kendilerine eğitime sağladıkları bu sürekli katkı için teşekkür ediyorum. İSO ve Yıldız Holding çalışanları ile İSOV bursiyerlerimizin yaptığı basketbol dostluk maçıyla yeniden kullanıma açtığımız spor salonumuzun, okulumuza ve öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyorum."

"İSOV Sabri Ülker Spor Salonu'nun yenilenmesi benim için çok anlamlı"

Yıldız Holding olarak eğitime ve spora destek vermeyi sürdüreceklerine vurgu yapan Ali Ülker ise şunları kaydetti:

"İSOV Sabri Ülker Spor Salonu'nun yenilenmesi ve sporcularla tekrar buluşması benim için çok anlamlı. Lise yıllarımdan bu yana basketbol, gerek oyuncu gerekse iyi bir seyirci olarak hayatımda çok önemli bir yer tutuyor. Pota heyecanını, bir takımın parçası olmanın getirdiği coşkuyu bugün yeniden yaşıyorum. Kurucumuz merhum dedem Sabri Ülker'in isminin verildiği bu güzel salonda, genç arkadaşlarımın nice başarılara imza atacağına inanıyor, bize böylesine güzel bir iş birliği imkanı veren İstanbul Sanayi Odası ve İstanbul Sanayi Odası Vakfı yetkililerine teşekkürlerimi sunuyorum."