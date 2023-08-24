Ülke puanı uçtu! Türkiye, UEFA sıralamasında artık bambaşka hesaplar yapıyor

Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Galatasaray, Molde'yi deplasmanda 3-2 mağlup etti. Bu sonuçla UEFA ülke sıralamasında Türkiye, puanını yeniden yükseltti. İlk 10'daki yerini sağlamlaştıran Türkiye, artık 9. sırayı hedefliyor. Sezonu ilk 10'da bitirmeyi başarırsak, Süper Lig'i 2023-2024 sezonunda şampiyon bitiren takım, 2025-2026 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne direkt olarak katılabilecek.