Ülke puanı uçtu! Türkiye, UEFA sıralamasında artık bambaşka hesaplar yapıyor
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Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Galatasaray, Molde'yi deplasmanda 3-2 mağlup etti. Bu sonuçla UEFA ülke sıralamasında Türkiye, puanını yeniden yükseltti. İlk 10'daki yerini sağlamlaştıran Türkiye, artık 9. sırayı hedefliyor. Sezonu ilk 10'da bitirmeyi başarırsak, Süper Lig'i 2023-2024 sezonunda şampiyon bitiren takım, 2025-2026 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne direkt olarak katılabilecek.
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Molde'yi deplasmanda 3-2 mağlup ederek grup etabı için büyük avantaj yakaladı. UEFA ülke sıralamasında 30.350 puana yükselen Türkiye, 10. sıradaki yerini sağlamlaştırdı.
ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE DİREKT KATILACAĞIZ
Türkiye'nin UEFA sıralamasında sezonu ilk 10'da bitirmesi durumunda, 2024-2025 sezonunda Süper Lig'de şampiyon olacak takım, 2025-2026 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılım sağlayacak.
İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum:
- İngiltere: 89.053
- İspanya: 75.927
- İtalya: 71.569
- Almanya: 69.552
- Hollanda: 53.700
- Fransa: 52.081
- Portekiz: 47.482
- Belçika: 36.100
- İskoçya: 31.550
- Türkiye: 30.350
- Avusturya: 29.500
- İsviçre: 28.775
- Sırbistan: 27.375
- Norveç: 26.000
- Ukrayna: 25.400