Ülke onu konuşuyor! Tedesco'nun Stuttgart karnesi bomba

UEFA Avrupa Ligi üçüncü hafta maçında Fenerbahçe, 23 Ekim Perşembe günü sahasında Alman temsilcisi Stuttgart'ı konuk edecek. Karşılaşma öncesinde teknik direktör Domenico Tedesco'nun rakibine karşı geçmiş performansı dikkat çekti.

STUTTGART'A KARŞI 6 MAÇTA 4 GALİBİYET

Kariyerine Stuttgart altyapısında başlayan Tedesco, ilerleyen yıllarda RB Leipzig, Schalke 04 ve Aue takımlarını çalıştırırken Alman ekibine karşı 6 resmi maçta görev yaptı.

Bu karşılaşmalarda 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan İtalyan teknik adam, özellikle Bundesliga seviyesinde Stuttgart'a hiç kaybetmedi. Tek yenilgisini Bundesliga 2'de Aue döneminde yaşayan Tedesco, Fenerbahçe'nin başında bir kez daha eski takımına karşı galibiyet arayacak.

STUTTGART'TA KARİYERİ BAŞLAMIŞTI

Domenico Tedesco'nun teknik direktörlük kariyeri 2008 yılında Stuttgart altyapısında başladı. 2015 yılına kadar kulübün genç takımlarında görev yapan Tedesco, özellikle U17 ekibinde elde ettiği başarılarla dikkat çekti. İtalyan hoca, geçmişte birçok kez Stuttgart'a saygı duyduğunu ve kulübün kariyerinde özel bir yeri olduğunu vurgulamıştı.

ALMAN BASINI TEDESCO'YU KONUŞUYOR

Stuttgart cephesinde gözler, bir dönem kulüpte görev yapan Tedesco'ya çevrildi. Alman basını, "Stuttgart'ın eski hocası şimdi Fenerbahçe'nin başında" manşetleriyle deneyimli teknik adamı öne çıkardı. Yerel medya, Tedesco'nun gençlik yıllarındaki başarılarını hatırlatarak, "Stuttgart onu çok iyi tanıyor" ifadelerine yer verdi.