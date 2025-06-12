Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu'ndan Boks Federasyonu'na Ziyaret

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Suat Hekimoğlu'nu ziyaret ederek federasyonun projeleri hakkında bilgi aldı ve başarıları nedeniyle kutladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Suat Hekimoğlu'nu ziyaret etti.

Türkiye Boks Federasyonundan yapılan açıklamada, Bakan Abdulkadir Uraloğlu'nun Hekimoğlu'na ziyaretinin, federasyonun Ankara'daki binasında gerçekleştiği ifade edildi.

Ziyaret sırasında Suat Hekimoğlu'nun, federasyonun yürüttüğü faaliyetler ve projeler hakkında Bakan Uraloğlu'na bilgiler verdiği aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Uraloğlu, "Türkiye Boks Federasyonu, ülkemizin en başarılı federasyonlarından biri haline gelmiştir. Olimpiyatlarda kazanılan madalyalar bunun en somut göstergesidir. Bu başarıda emeği geçen herkesi kutluyorum." görüşlerine yer verdi.

Kaynak: AA / Erkan Tiryaki - Spor
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