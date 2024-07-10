Ula'da Yaz Okullarında Bocce Sporu Büyük İlgi Görüyor

Ula Kaymakamlığı ve Ula Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen yaz okullarında bocce sporu, çocuklar ve gençler arasında büyük ilgi görüyor.

Kış döneminden bu yana bocce sporuyla tanışan çocuklar, zamanlarını verimli geçirmenin yanı sıra farklı bir branşla tanışmanın mutluluğunu yaşıyorlar. Bugüne kadar 280 çocuk ve genç, bocce sporuyla tanışarak turnuvalarda kıyasıya mücadele etti. Bu spor dalı, Ula'da hızla popülerlik kazanıyor ve gençlerin büyük ilgisini çekiyor. Ula Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Yağmur Küçük, bocce sporunun ilçede çocuklar ve gençler arasında gördüğü ilgiden büyük mutluluk duyduğunu ifade etti. Küçük, bocce branşının gelişmesine katkıda bulunarak ilçe müdürlüğü bünyesinde 16 saha düzenlemesi gerçekleştirdiklerini belirtti. Ayrıca, ailelerden de çocuklarının bocce sporuna olan ilgisinden dolayı olumlu geri dönüşler aldıklarını dile getirdi. Ula'da bocce sporunun yaygınlaşması ve çocuklar ile gençlerin bu branşa olan ilgisi, ilçede spora olan ilgiyi ve çeşitliliği artırmaya devam ediyor. - MUĞLA