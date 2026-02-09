Kış olimpiyatlarındaki Ukraynalı sporcu, savaşta ölenleri kaskındaki fotoğraflarla andı

Ukraynalı skeleton sporcusu Vladyslav Heraskevych, 2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nın ilk antrenman seansında, ülkesindeki savaşta hayatını kaybedenlerin resimlerinin yer aldığı bir kask taktı.

Heraskevych, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda kaskın üzerinde fotoğrafları bulunan kişilerin Ukrayna savaşı'nda hayatını kaybeden sporcular olduğunu belirtti.

27 yaşındaki sporcu yaptığı paylaşımda, savaşta hayatını kaybedenlerin bazılarının arkadaşı olduğunu vurgulayarak, "Bugün size birkaç gün sonra olimpiyat oyunlarında yarışacağım kasktan bahsedeceğim. Kaskın üzerinde savaş sırasında hayatını kaybeden sporcuların -daha doğrusu, sadece küçük bir kısmının- resimleri yer alıyor. Bu adaletsiz bir durum ve bu insanların bu kadar genç yaşta aramızdan ayrılmaması gerekirdi. Bununla bu bireylere ve ailelerine saygı duruşunda bulunmak istiyorum. Dünya, Ukrayna özgürlüğünün gerçek bedelini bilmeli." ifadelerini kullandı.

Heraskevych, Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin (IOC) kaskla ilgili olarak Ukrayna Olimpiyat Komitesi ile iletişime geçtiğini de vurguladı.