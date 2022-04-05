Ukrayna'dan Sivas'a gelen 10 sporcu Vali Ayhan'ı ziyaret etti

SİVAS (AA) - Ukrayna'da futbol takımlarının altyapılarında forma giyen ve Kulüpler Birliği Vakfı organizasyonunda Türkiye'ye getirilerek Süper Lig'deki bazı kulüplerde misafir edilen sporculardan Sivas'ta kalanlar Vali Salih Ayhan'ı makamında ziyaret etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Ayhan, Sivasspor tesislerinde antrenman yaparak futbol hayatlarına devam etme imkanı sunulan Ukraynalı 10 sporcuyla bir süre sohbet etti.

Ayhan, misafirperverliğinden dolayı Demir Grup Sivasspor Başkan Vekili Erdal Sarılar ve Asbaşkan Faruk Taşseten'e teşekkür etti.

Ukrayna'da futbol takımlarının altyapılarında forma giyen 131 sporcu, Ukrayna-Rusya savaşı nedeniyle yaşadıkları şehirlerden ayrılarak Kulüpler Birliği Vakfı organizasyonunda Trabzon'a getirilmiş, bu il ile Sivas, Kayseri ve Antalya'da misafir edilmeye başlanmıştı.