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UIM F1H2O Dünya Şampiyonası Kırgızistan Grand Prix’sinde kupalar sahiplerini buldu

UIM F1H2O Dünya Şampiyonası Kırgızistan Grand Prix’sinde kupalar sahiplerini buldu
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UIM F1H2O Dünya Şampiyonası tarihinde ilk kez Orta Asya’da düzenlenen Kırgızistan Grand Prix’sinde dereceye giren pilotlar düzenlenen törenle ödüllerini aldı.

UIM F1H2O Dünya Şampiyonası tarihinde ilk kez Orta Asya'da düzenlenen Kırgızistan Grand Prix'sinde dereceye giren pilotlar düzenlenen törenle ödüllerini aldı. Issık Göl kıyısındaki organizasyonda Victory Team pilotu Shaun Torrente birincilik kupasını kaldırırken, Erik Stark ikinci, Marit Stromoy ise üçüncülük kupasını aldı.

Kırgızistan'ın turizm merkezi Çolpon Ata'daki Issık Göl'de gerçekleştirilen Uluslararası Motorlu Su Sporları Birliği (UIM) F1H2O Dünya Şampiyonası Kırgızistan Grand Prix'si, düzenlenen ödül töreniyle sona erdi. Dünya motorlu su sporlarının en prestijli organizasyonlarından biri olan şampiyonanın tarihinde ilk kez Orta Asya'da düzenlenen etap, hafta sonu boyunca binlerce sporseveri bir araya getirdi.

Ana yarışı kazanan Victory Team pilotu Shaun Torrente, düzenlenen törende birincilik kupasını alırken, Erik Stark ikincilik, Marit Stromoy ise üçüncülük kupasının sahibi oldu. Podyum seremonisinde dereceye giren pilotlara madalya ve kupaları protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

Ödül töreninin tamamlanmasının ardından Shaun Torrente, Erik Stark ve Marit Stromoy, tribünlerde kendilerini coşkuyla destekleyen seyircileri selamladı. Sporcular daha sonra taraftarlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Takımlar klasmanında birinciliğe ulaşan Victory Team adına da ödül takdim edildi. Takımın menajeri Ahmad Ali Sumaiti, şampiyonluk ödülünü protokol üyelerinin elinden aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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