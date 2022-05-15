Uğurcan Çakır yatakta kupalı poz verdi - Haberler

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Uğurcan Çakır yatakta kupalı poz verdi

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Uğurcan Çakır yatakta kupalı poz verdi

Spor Toto Süper Lig'de 38 yıl sonra şampiyonluk sevinci yaşayan Trabzonspor'da takım kaptanı Uğurcan Çakır, yatakta şampiyonluk kupasıyla poz verdi.

Spor Toto Süper Lig'de 38 yıl sonra şampiyonluk sevinci yaşayan Trabzonspor'da takım kaptanı Uğurcan Çakır, yatakta şampiyonluk kupasıyla poz verdi. Akıma takım arkadaşları Berat Özdemir ve Dorukhan Toköz'de katıldı.

Süper Lig'in 2021-2022 sezonu şampiyonu Trabzonspor, şampiyonluğu coşkuyla kutlamaya devam ediyor. 38 yıl aradan sonra gelen şampiyonlukta kupa dün yapılan törenle Karadeniz ekibine teslim edildi. Kupa töreni sonrası geçe geç saatlerde Altay maçı için İstanbul'a giden bordo-mavili kafilede Uğurcan Çakır, şampiyonluk kupası ile yatakta poz verdi. Akıma takım arkadaşları Berat Özdemir ve Dorukhan Toköz de katıldı.

Oyuncular bu anlarını ise sosyal medya hesaplarından paylaştı. - TRABZON

İhlas Haber Ajansı / Spor

Spor Toto Süper Lig, Uğurcan Çakır, Berat Özdemir, Trabzonspor, Spor, Haberler

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