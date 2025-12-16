Uğurcan Çakır'ın dönüş maçı belli oldu

Galatasaray'ın Monaco ile oynadığı karşılaşmada sol üst adalesinden sakatlanan Uğurcan Çakır'da bu bölgede yırtık tespit edildi. Sağlık ekibinin, oyuncunun tamamen iyileşmeden sahalara dönmesini istemediği belirtildi.

KALEYİ GÜNAY DEVRALDI

Antalya deplasmanında kaleyi Günay'a devreden tecrübeli file bekçisinin, risk alınmaması adına bir süre daha forma giymeyeceği ifade edildi. Bu nedenle Uğurcan'ın yokluğunun birkaç maç daha sürebileceği kaydedildi.

KASIMPAŞA VE RAMS BAŞAKŞEHİR MAÇLARINDA ZOR

Uğurcan Çakır'ın, kupada oynanacak Başakşehir karşılaşması ile ligdeki Kasımpaşa maçında kadroda yer almasının zor olduğu bildirildi.

HEDEF SÜPER KUPA

Galatasaray cephesinde asıl hedefin, Uğurcan Çakır'ı 5 Ocak'ta oynanacak Süper Kupa maçına yetiştirmek olduğu öğrenildi. Sağlık ekibi, iyileşme sürecini titizlikle takip etmeye devam ediyor.