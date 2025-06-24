Uğurcan Çakır, Fenerbahçe ile anlaşmaya vardı

Uğurcan Çakır, Fenerbahçe ile anlaşmaya vardı
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Trabzonspor'un milli kalecisi Uğurcan Çakır, Fenerbahçe ile anlaşmaya vardı. Milli kaleci, bu kararını Bordo-mavili yönetime iletti.

Uzun süredir Fenerbahçe'ye transfer olacağı konuşulan Trabzonspor'un takım kaptanı Uğurcan Çakır için sıcak bir gelişme yaşandı.

FENERBAHÇE İLE ANLAŞTI

343 Digital'de yer alan habere göre; Uğurcan Çakır, Fenerbahçe ile yaptığı görüşmeler sonucunda Sarı-lacivertliler ile anlaşmaya vardı.

TRABZONSPOR'A İLETTİ

Haberde, Fenerbahçe ile anlaşan milli file bekçisinin bu kararını Trabzonspor'a ilettiği belirtildi.

TRABZONSPOR'DAN AÇIKLAMA

Trabzonspor'da yönetim kurulu danışmanı olarak görev yapan Ali Kemal Denizci, Uğurcan Çakır'ın Fenerbahçe'ye transfer iddiaları üzerine konuşmuş ve Fenerbahçe'nin transfer için daha istekli taraf olduğunu söyleyerek, "Uğurcan'ın rakiplerimize gitmesi insanlar üstünde müthiş bir hayal kırıklığı yaratıyor. Ama Uğurcan Çakır için 15 milyon Euro bana göre az bile. Öyle bir kaleciyi 25 milyon Euro'dan aşağı vermemek lazım. 12-13'ler çok küçük rakamlar bana göre. Bana göre bu işlerin (Galatasaray, Fenerbahçe) ne olacağı belli olmaz. Onun için fazla bir şey söyleyemiyorum. Fenerbahçe, Uğurcan Çakır'a daha istekli bakıyor bana göre. Saman altından su yürütme hikayesi olabilir.'' sözlerini sarf etmişti.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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