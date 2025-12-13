Uğurcan Çakır'dan taraftarı kahreden haber

Galatasaray'da Monaco maçında sakatlanan Uğurcan Çakır'ın durumu netleşti. Milli kalecinin 2-3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda Monaco'ya 1-0 mağlup olduğu karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıkan Uğurcan Çakır'ın sağlık durumu belli oldu. Deneyimli file bekçisinin Antalyaspor maçı kadrosunda yer almaması sonrası yapılan kontrollerden kötü haber geldi.

OKAN BURUK MR SONRASINI İŞARET ETMİŞTİ

Teknik direktör Okan Buruk, Monaco maçı sonrası yaptığı açıklamada Uğurcan Çakır'ın üst adalesinde zorlanma olduğunu belirtmiş ve bir sonraki maçta forma giymesinin zor olduğunu ifade etmişti. Buruk, kesin tablonun MR sonuçlarının ardından netleşeceğini söylemişti.

ANTALYASPOR MAÇINDA YOK, TEDAVİ 2-3 HAFTA

Süper Lig'in 16. haftasında oynanacak Antalyaspor karşılaşmasının kadrosunda yer almayan Uğurcan Çakır'ın sahalardan ne kadar uzak kalacağı da netleşti. Sözcü'nün aktardığı bilgilere göre milli kaleci için 2 ila 3 haftalık tedavi süreci öngörülüyor.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon tüm kulvarlarda 20 maçta görev yapan Uğurcan Çakır, 16 gole engel olamazken 9 karşılaşmada kalesini gole kapattı.