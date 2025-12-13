Haberler

Uğurcan Çakır'dan taraftarı kahreden haber

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Monaco maçında sakatlanan Uğurcan Çakır'ın 2-3 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı. Milli kaleci Antalyaspor maçında forma giyemeyecek.

  • Galatasaraylı kaleci Uğurcan Çakır'ın sakatlığı nedeniyle 2-3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.
  • Uğurcan Çakır, Galatasaray'ın Monaco'ya 1-0 yenildiği UEFA Şampiyonlar Ligi maçında sakatlandı.
  • Uğurcan Çakır, bu sezon tüm kulvarlarda 20 maçta forma giydi ve 16 gol yedi.

Galatasaray'da Monaco maçında sakatlanan Uğurcan Çakır'ın durumu netleşti. Milli kalecinin 2-3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda Monaco'ya 1-0 mağlup olduğu karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıkan Uğurcan Çakır'ın sağlık durumu belli oldu. Deneyimli file bekçisinin Antalyaspor maçı kadrosunda yer almaması sonrası yapılan kontrollerden kötü haber geldi.

OKAN BURUK MR SONRASINI İŞARET ETMİŞTİ

Teknik direktör Okan Buruk, Monaco maçı sonrası yaptığı açıklamada Uğurcan Çakır'ın üst adalesinde zorlanma olduğunu belirtmiş ve bir sonraki maçta forma giymesinin zor olduğunu ifade etmişti. Buruk, kesin tablonun MR sonuçlarının ardından netleşeceğini söylemişti.

ANTALYASPOR MAÇINDA YOK, TEDAVİ 2-3 HAFTA

Süper Lig'in 16. haftasında oynanacak Antalyaspor karşılaşmasının kadrosunda yer almayan Uğurcan Çakır'ın sahalardan ne kadar uzak kalacağı da netleşti. Sözcü'nün aktardığı bilgilere göre milli kaleci için 2 ila 3 haftalık tedavi süreci öngörülüyor.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon tüm kulvarlarda 20 maçta görev yapan Uğurcan Çakır, 16 gole engel olamazken 9 karşılaşmada kalesini gole kapattı.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Kapalı kapılar arkasında gizli toplantı: Netanyahu, Türkiye'ye karşı son kozunu oynuyor

Türkiye'ye karşı son kozunu oynuyor
Bahis skandalıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ses getirecek yorum: Hayretler içerisindeyim

Türkiye'nin konuştuğu skandalla ilgili Erdoğan'dan ses getirecek yorum
Özel, 'Türkiye gündemine bomba gibi düşecek haber' diyerek paylaştı

Özel, "Türkiye gündemine bomba gibi düşecek haber" diyerek paylaştı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bomba gibi iddia! Arda Güler'in yeni takımını duyurdular

Bomba gibi iddia! Arda Güler'in yeni takımını duyurdular
Fenerbahçe'ye kötü haber! İki yıldız isim Konyaspor maçında forma giyemeyecek

Konya maçı öncesi kötü haber! İki yıldız isim forma giyemeyecek
Trabzonspor'un net borcu açıklandı

Süper Lig devinin net borcu açıklandı
'Kapıcı Abdül' yıllar sonra ortaya çıktı, görenler tanıyamadı!

'Kapıcı Abdül'ü görenler tanıyamıyor! Son haliyle 'Yok artık' dedirtti
Bomba gibi iddia! Arda Güler'in yeni takımını duyurdular

Bomba gibi iddia! Arda Güler'in yeni takımını duyurdular
Erkek arkadaşına hediye alan genç kıza büyük şok: Götür geri ver

Erkek arkadaşına hediye alan genç kıza büyük şok: Götür geri ver
Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter, annesini öldürmekten tutuklandı

İtiraf gelmişti! Güllü'nün ölümünde kızıyla ilgili karar verildi
Ağaçtaki Anadolu Parsı değilmiş! Gerçek sonradan ortaya çıktı

Ağaçtaki Anadolu Parsı değilmiş! Gerçek sonradan ortaya çıktı
Emre Mor'a Süper Lig'den sürpriz talip

Güle güle Emre! İşte yeni takımı
Pendik sahilinde 100 metre arayla iki ceset bulundu

Pendik'te neler oluyor? 100 metre arayla 2 ceset bulundu
'Partimiz şaibeli yapıların sığınağı değildir' paylaşımı yapan isim CHP'den ihraç edildi

CHP'de kalemi kırılan son isim
O bir çocuk da olabilirdi! Sokak ortasında dehşete düşüren görüntü

O bir çocuk da olabilirdi! Sokak ortasında dehşete düşüren görüntü
Merkez Bankası kredi kartı faiz oranlarını düşürdü

Kredi kartı kullananlar dikkat! Gece yarısı değişti
title