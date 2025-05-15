Dünyanın gözü bu zirvede! Rus heyeti İstanbul'a ulaştı

Dünyanın gözü bu zirvede! Rus heyeti, İstanbul'a ulaştı
Suriye Cumhurbaşkanı Şara, ulusa sesleniş konuşması yaptı

Şara'dan ulusa sesleniş! Erdoğan detayı dikkat çekti
Liselere yeni ders geldi, not verilmeyecek

MEB'den kritik hamle! Yeni ders geldi, not verilmeyecek
AK Parti düğmeye bastı! Örgüt adına işlenen suçlara ayar geliyor

AK Parti süre biterken düğmeye bastı! Yeni tahliyeler yolda

Uğurcan Çakır'dan maç sonu itiraf: Kabus gibi bitti

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzonspor'un file bekçisi ve kaptanı Uğurcan Çakır, Türkiye Kupası finalinde Galatasaray'a 3-0 mağlup oldukları karşılaşma sonrası konuştu. Çakır, "Bizim için kötü geçen bir sezon, kabus gibi bitti diyebiliriz. Kupayı kazanmak istiyorduk ama verdiğimiz mücadele bize yakışmadı. Taraftarımızdan özür diliyoruz. Trabzonspor gibi mücadele etmedik" dedi.

Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır, Türkiye Kupası finalinde Galatasaray'a 3-0 mağlup oldukları karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

"KABUS GİBİ BİTTİ"

Maç sonrası konuşan Uğurcan, "Bizim için kötü geçen bir sezon, kabus gibi bitti diyebiliriz. Kupayı kazanmak istiyorduk ama verdiğimiz mücadele bize yakışmadı. Taraftarımızdan özür diliyoruz. Trabzonspor gibi mücadele etmedik. Ben onu düşünüyorum. Bizim için kötü başlayan, kötü giden bir sezon kabus gibi bitti." ifadelerini kullandı.

Uğurcan Çakır'dan maç sonu itiraf: Kabus gibi bitti
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
500

Yorumlar (4)

Haber YorumlarıEmre Gök:

Futbol ortada sabaha kadar oynarsa oynasın yine Galatasaray alır kalite farkı var Trabzonspor ne yapsın feneyliler bizde olupta sizde olmayan tek şey var ruh ruhsuz bir futbolcu topluluğusunuz takım diyemiyorum Allah yardımcınız olsun

Yorum Beğen23
Yorum Beğenme9
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarımardinli yiğit:

haddinizi bilmeniz önemli tabi..

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme18
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıVatandaş:

kapattığı köşenin 20 cm boşluğundan gol yiyen kaleci

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıTIRNAKÇI CEMİL AMCANIZ:

KOVACAN 100 Milyon eyro :))))

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
AK Parti'den Selahattin Demirtaş için ilk sinyal: Suçlu muamelesi yapmak doğru olmaz

AK Parti'den Selahattin Demirtaş için ilk sinyal
Metin Arolat'ın otopsi raporu açıklandı! Kanındaki bulgular şok etkisi yarattı

Metin Arolat'ın ölüm sebebi belli oldu! Otopsi raporu şoke etti
Okul müdürü ve öğretmen, iki gün arayla can verdi! İkisinin de nedeni aynı

Okul müdürü ve öğretmen, peş peşe can verdi! İkisinin de nedeni aynı
Bu da oldu! 6'lı maden suyunu inceledi, gördüğü manzara karşısında şoke oldu

6'lı maden suyunu inceledi, gördüğü manzara karşısında şoke oldu
Galatasaray ile Trabzonspor bir maç daha yapacak

Galatasaray ile Trabzonspor bir maç daha yapacak
Süper Kupa'da eşleşmeler belli oldu

Süper Kupa'da eşleşmeler belli oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.