Uğurcan Çakır'dan Fenerbahçe itirafı

Galatasaray forması giyen Uğurcan Çakır, RAMS Başakşehir galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu. Galibiyeti hak ettiklerini belirten Uğurcan Çakır, ''Fenerbahçe'nin mağlubiyetinden sonra puan farkını artırma şansımız vardı, bunu konuşmuştuk. Bu şansı kullandığımız için mutluyum." dedi.

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray, sahasında RAMS Başakşehir'i 3-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından Galatasaray'ın kalecisi Uğurcan Çakır, açıklamalarda bulundu.

"FENERBAHÇE'NİN MAĞLUBİYETİNDEN SONRA..."

Mücadeleyi değerlendiren Uğurcan Çakır, "İlk 10-15 dakika iyi başlamadık ama sonra iyiydik. Galibiyeti hak ettik. Fenerbahçe'nin mağlubiyetinden sonra puan farkını artırma şansımız vardı, bunu konuşmuştuk. Bu şansı kullandığımız için mutluyum." dedi.

"UMARIM BAŞARIRIZ''

Liverpool'u elemek istediklerini belirten Uğurcan Çakır, "Maç maç bakıyoruz. Liverpool'u yenmiştik. Bu maç bizim için önemliydi. 3 puan çok değerliydi. Şimdi Liverpool maçını düşünmeye başlayacağız. Şampiyonlar Ligi'nde devam etmek istiyoruz. Umarım başarırız." ifadelerini kullandı.

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıİsmail Atış:

İsrail haberlerinin yorumlarıni aç editör İsrail'in haberlerinin yorumlarıni açmamak sana ne kazandırıyor

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

