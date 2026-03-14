Uğurcan Çakır'dan Fenerbahçe itirafı

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray, sahasında RAMS Başakşehir'i 3-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından Galatasaray'ın kalecisi Uğurcan Çakır, açıklamalarda bulundu.

"FENERBAHÇE'NİN MAĞLUBİYETİNDEN SONRA..."

Mücadeleyi değerlendiren Uğurcan Çakır, "İlk 10-15 dakika iyi başlamadık ama sonra iyiydik. Galibiyeti hak ettik. Fenerbahçe'nin mağlubiyetinden sonra puan farkını artırma şansımız vardı, bunu konuşmuştuk. Bu şansı kullandığımız için mutluyum." dedi.

"UMARIM BAŞARIRIZ''

Liverpool'u elemek istediklerini belirten Uğurcan Çakır, "Maç maç bakıyoruz. Liverpool'u yenmiştik. Bu maç bizim için önemliydi. 3 puan çok değerliydi. Şimdi Liverpool maçını düşünmeye başlayacağız. Şampiyonlar Ligi'nde devam etmek istiyoruz. Umarım başarırız." ifadelerini kullandı.