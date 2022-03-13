Uğurcan dünyanın en zengin takımına gidiyor! Şampiyonluk kupasını kaldırıp veda edecek
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Trabzonspor'da kaptan Uğurcan Çakır, önümüzdeki sezon yeni bir meydan okumanın içinde olacak. Bordo-Mavililer'in başarılı kalecisi şampiyonluk kupasını kaldırıp Newcastle'a imzasını atacak.
Suudi Arabistan veliaht prensi Muhammed bin Selman'ın satın aldığı Newcastle, Uğurcan Çakır transferini bitirmeye hazırlanıyor.
Avrupa devlerinin ilgisinin farkında olan Newcastle, geleceğin takımı projesinde Uğurcan İçin toplamda 25 milyon euroluk paket hazırladı.
Trabzonspor camiası içinde Uğurcan için Newcastle'ın bonuslarla birlikte 25 milyon euroluk öneriyle geldiği konuşuluyor. 25 yaşındaki kaleci de altyapısında yetiştiği takımda hayal ettiği başarıyı görmeye çok yakın.
Uğurcan Çakır daha önce pek çok kez "Trabzonspor'la şampiyonluk kupasını kaldırmadan ayrılmak istemiyorum. Ondan sonrasında Avrupa hayalim var" demişti. Başarılı kalecinin önümüzdeki sezon formasını giyeceği takım çok yüksek ihtimalle Newcastle United olacak.