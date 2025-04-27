Uğur Okulları İstanbulspor, Pendikspor'u 5-2 Yenerek Play-Off Hedefini Korudu
Uğur Okulları İstanbulspor, Trendyol 1. Lig'in 36. haftasında Siltaş Yapı Pendikspor'u 5-2 mağlup ederek play-off hattındaki yerini korudu. Maçta dikkat çeken goller ve oyuncu performanslarıyla ev sahibi ekip önemli bir galibiyet aldı.
Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu
Hakemler: Ömer Faruk Gültekin, Seyfettin Ünal, Salih Burak Demirel
Uğur Okulları İstanbulspor : İsa Doğan, Yunus Bahadır, Yiğit Fidan, Coly, Yusuf Ali Özer, Abdullah Dıjlan Aydın, Kerem Şen (Dk. 85 İsa Dayaklı), Sambissa (Dk. 72 Şeref Özcan), Loshaj (Dk. 73 Vorobjovas), Diarra (Dk. 84 Özcan Şahan), Emir Kaan Gültekin (Dk. 73 Krstovski)
Siltaş Yapı Pendikspor : Erdem Canpolat, Kitsiou (Dk. 76 Samet Asatekin), Tarık Tekdal (Dk. 46 Berkay Sülüngöz), Murat Akça, Sequeira, Mesut Özdemir, Mete Kaan Demir (Dk. 46 Furkan Mehmet Doğan), Denic, Topalli (Dk. 76 Mustafa Pektemek), Eze, Bekir Karadeniz (Dk. 66 Del Valle)
Goller: Dk. 12 Tarık Tekdal (Kendi kalesine), Dk. 31 Diarra, Dk. 38 Loshaj, Dk. 73 Diarra, Dk. 89 Özcan Şahan (Uğur Okulları İstanbulspor ), Dk. 18 Eze, Dk. 71 Kitsiou (Siltaş Yapı Pendikspor )
Sarı kartlar: Dk. 5 Yusuf Ali Özer (Uğur Okulları İstanbulspor ), Dk. 82 Mesut Özdemir, Dk. 84 Murat Akça (Siltaş Yapı Pendikspor )
Uğur Okulları İstanbulspor, Trendyol 1. Lig'in 36. haftasında konuk ettiği Siltaş Yapı Pendikspor'u 5-2 mağlup etti.
Bu sonuçla ev sahibi ekip puanını 58'e yükselterek play-off hattındaki yerini korudu. Pendikspor ise 45 puanda kaldı.