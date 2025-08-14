Uğur Okulları İstanbulspor, Kerem Ay'ı Kiralık Olarak Kadrosuna Kattı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol 1. Lig temsilcisi Uğur Okulları İstanbulspor, Beşiktaş'tan orta saha oyuncusu Kerem Ay'ı iki yıllığına kiralık olarak transfer etti.

Trendyol 1. Lig temsilcisi Uğur Okulları İstanbulspor, Beşiktaş'tan Kerem Ay'ı kiralık olarak kadrosuna kattı.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, profesyonel futbolcu Fahri Kerem Ay ile 2025-2026 sezonu sonuna kadar geçici transferi için sözleşme imzaladı." ifadeleri kullanıldı.

Geçen sezon başında Beşiktaş'ta A Takım'a yükselen 20 yaşındaki orta saha oyuncusu, Trendyol Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda ikişer maçta siyah-beyazlı takımda yer aldı.

Kaynak: AA / Emrah Oktay - Spor
Hawaii'de sörf faciası: Jason Momoa hayatta kalma mücadelesini anlattı

Ünlü oyuncu, tatilde ölümden döndüğü anları ilk kez anlattı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Van Gölü canavarı' tartışmalarını alevlendirecek yeni görüntü

"Van Gölü canavarı" tartışmalarını alevlendirecek yeni görüntü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.