Uğur Okulları İstanbulspor, Kerem Ay'ı Kiralık Olarak Kadrosuna Kattı

Trendyol 1. Lig temsilcisi Uğur Okulları İstanbulspor, Beşiktaş'tan Kerem Ay'ı kiralık olarak kadrosuna kattı.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, profesyonel futbolcu Fahri Kerem Ay ile 2025-2026 sezonu sonuna kadar geçici transferi için sözleşme imzaladı." ifadeleri kullanıldı.

Geçen sezon başında Beşiktaş'ta A Takım'a yükselen 20 yaşındaki orta saha oyuncusu, Trendyol Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda ikişer maçta siyah-beyazlı takımda yer aldı.