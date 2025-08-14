Uğur Okulları İstanbulspor, Kerem Ay'ı Kiralık Olarak Kadrosuna Kattı
Trendyol 1. Lig temsilcisi Uğur Okulları İstanbulspor, Beşiktaş'tan orta saha oyuncusu Kerem Ay'ı iki yıllığına kiralık olarak transfer etti.
Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, profesyonel futbolcu Fahri Kerem Ay ile 2025-2026 sezonu sonuna kadar geçici transferi için sözleşme imzaladı." ifadeleri kullanıldı.
Geçen sezon başında Beşiktaş'ta A Takım'a yükselen 20 yaşındaki orta saha oyuncusu, Trendyol Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda ikişer maçta siyah-beyazlı takımda yer aldı.
Kaynak: AA / Emrah Oktay - Spor