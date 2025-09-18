Uğur Meleke'den Jose Mourinho'ya ağır eleştiri

Spor yorumcusu Uğur Meleke, Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Jose Mourinho ile ilgili açıklamalarda bulundu.

"ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE MOURINHO SOKTU''

Mourinho'yu eleştiren Uğur Meleke, "Mourinho, büyük değişiklik hataları yapan Bruno Lage'ye karşı, Kadıköy'de tek orta sahayla 10 kişi kalmışken 5 savunmacıyla bekledi. İrfan Can'ı 87'de soktu. Rakip 10 kişi kalmış, iki santrforla sahada. Benfica'yı Şampiyonlar Ligi'ne Bruno Lage değil Mourinho soktu." dedi.

"KORKUNÇ BİR PERFORMANS''

Mourinho'nun Benfica'nın başına geçmesiyle ilgili konuşan Meleke, "Korkunç bir teknik direktörlük gösterdi Kadıköy'de. 10 kişi kalan rakibine hücum etmedi. Benfica'yı Şampiyonlar Ligi'ne soktu, şimdi de Lizbon'a gitmiş 'Benfica'ya hayır diyemezdim' diyor. Anlaşmış. Bugün de Şampiyonlar Ligi'ne soktuğu Benfica'nın başına geçiyor." ifadelerini kullandı.

"ASIL HATALI OLAN YÖNETİM"

Sözlerine devam eden Uğur Meleke, "Geçen sezonda hatalı Mourinho değil, Fenerbahçe yönetimi. Ligdeki üst seviye hiçbir rakibini yenememiş, Avrupa Ligi'nde kendi seviyesindeki takımlara karşı varlık gösterememiş, 8 Avrupa Ligi maçının 2.5'unda cezalı. Böyle bir teknik direktörlük göstermiş, sürekli kendi dışında herkesi suçlamış, tüm oyuncular geri gitmiş, İrfan Can'ı yok etmiş, Skriniar dışında istikrarlı oyuncu yok ve sevdiği Szymanski dışında. Böyle bir sezonun ardından Mourinho ile devam ediyorsun. Mourinho bile şaşırmıştır kovulmadığına. 12 milyon Euro verse de gitsem diyordur." yorumunu yaptı.

"YARATICI OYUNCU OLMAMASININ SEBEBİ MOURINHO"

Uğur Meleke, Fenerbahçe'nin mevcut kadrosundaki eksikliğin Mourinho nedeniyle olduğunu belirterek, "Fenerbahçe'nin merkez orta sahasında yaratıcı oyuncu olmamasının nedeni Mourinho'dur. İsmail, Fred, Edson defansif. Zaten transferde hatalı. Fenerbahçe'nin kullanabileceği sekiz numarası yok, Fred mecburiyetten oynuyor. Amrabat, Fred, Szymanski ile bu takım renksiz. Haziranda alacağın adam sekiz numara. Fenerbahçe'nin tek ofansif orta sahası Asensio. O da ne kadar katkı yapacağına bakacağız." sözlerini sarf etti.

"HAYAT DENEYİMİ YOK''

Tedesco ile ilgili de yorum yapan Meleke, "Tedesco tercihinin doğruluğu da tartışılır. 180 dakika sonra Tedesco'yu eleştirmiyorum. Şampiyonluğa oynayan bir takım çalıştırmadı. En büyük başarısı Schalke'yi ikinci yapmak, orada da baskı yok. 40 yaşında, hayat deneyimi yok. Nasıl eleştireceksin?" şeklinde konuştu.