Uğur Dündar gözyaşlarını tutamadı! Duygu dolu Ali Koç sözleri
Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, başkan Ali Koç'tan bahsederken göz yaşlarını tutamadı. Dündar, konuşmasında "Ali Koç şampiyonluğu görmeye o kadar layık bir insan ki size anlatamam. Gözyaşlarımı zor tutuyorum" dedi.
Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, yaptığı bir konuşmada Sarı-lacivertlilerin başkanı Ali Koç'tan bahsederken göz yaşlarını tutamadı.
"ŞAMPİYONLUĞU GÖRMEYE LAYIK BİR İNSAN"
Dündar, konuşmasında "Ali Koç şampiyonluğu görmeye o kadar layık bir insan ki size anlatamam. Gözyaşlarımı zor tutuyorum" ifadelerini kullandı.