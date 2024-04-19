Uğur Dündar gözyaşlarını tutamadı! Duygu dolu Ali Koç sözleri

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, yaptığı bir konuşmada Sarı-lacivertlilerin başkanı Ali Koç'tan bahsederken göz yaşlarını tutamadı.

"ŞAMPİYONLUĞU GÖRMEYE LAYIK BİR İNSAN"

Dündar, konuşmasında "Ali Koç şampiyonluğu görmeye o kadar layık bir insan ki size anlatamam. Gözyaşlarımı zor tutuyorum" ifadelerini kullandı.