Avrupa Karate Şampiyonası'nda Uğur Aktaş'tan gümüş madalya

Almanya'nın Frankfurt kentinde düzenlenen Avrupa Karate Şampiyonası'nda milli sporcu Uğur Aktaş, sakatlığına rağmen mücadele ettiği finalde İtalyan rakibine 4-1 yenilerek gümüş madalya kazandı.

ALMANYA'nın Frankfurt kentinde devam eden Avrupa Karate Şampiyonası'nda Uğur Aktaş, gümüş madalya kazandı. Milli sporcu Uğur Aktaş, erkek kumite +84 kilo finalinde İtalyan rakibi Matteo Avanzini ile karşılaştı.

Sakatlığı nedeniyle tedavi yaptırarak çıktığı maçta rakibine 4-1 yenilen ay-yıldızlı sporcu, Avrupa ikincisi oldu. Daha önce 4 kez Avrupa Şampiyonluğu elde eden Uğur Aktaş yenilse de rakibi maç sonunda elini kaldırarak asıl şampiyon o işareti yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
