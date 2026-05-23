Avrupa Karate Şampiyonası'nda Uğur Aktaş'tan gümüş madalya
Almanya'nın Frankfurt kentinde düzenlenen Avrupa Karate Şampiyonası'nda milli sporcu Uğur Aktaş, sakatlığına rağmen mücadele ettiği finalde İtalyan rakibine 4-1 yenilerek gümüş madalya kazandı.
ALMANYA'nın Frankfurt kentinde devam eden Avrupa Karate Şampiyonası'nda Uğur Aktaş, gümüş madalya kazandı. Milli sporcu Uğur Aktaş, erkek kumite +84 kilo finalinde İtalyan rakibi Matteo Avanzini ile karşılaştı.
Sakatlığı nedeniyle tedavi yaptırarak çıktığı maçta rakibine 4-1 yenilen ay-yıldızlı sporcu, Avrupa ikincisi oldu. Daha önce 4 kez Avrupa Şampiyonluğu elde eden Uğur Aktaş yenilse de rakibi maç sonunda elini kaldırarak asıl şampiyon o işareti yaptı.
