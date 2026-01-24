UFC dövüşçüsü Cameron Smotherman korkuttu, tartıdan indi bayıldı

Ufc bantamweight dövüşçüsü Cameron Smotherman, UFC 324 için Las Vegas'ta yapılan resmi tartı sırasında ciddi bir sağlık sorunu yaşadı. Smotherman, resmi tartıda 61.5 kiloluk ağırlığı başarıyla tuttuktan hemen sonra sahnede yürürken dengesini kaybederek yere düştü ve yüzüstü şekilde bayıldı. Olay, salonda büyük endişeye neden oldu.

MÜCADELE İPTAL EDİLDİ, SAĞLIK EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

Tartı sonrasında yaşanan bu korkutucu düşüşün ardından Smotherman anında sağlık ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Bir süre sahada yatan sporcu daha sonra bilinçli şekilde kaldırıldı ve taşınarak sahneden çıkarıldı. Bu gelişme üzerine Smotherman'ın Ricky Turcios ile planlanan karşılaşması iptal edildi.

AĞIR KİLO VERME SÜRECİNİN BEDELİ

Smotherman'ın bayılma vakası, MMA ve UFC'de yaygın olan agresif kilo verme (weight cutting) uygulamalarının ne denli zorlayıcı olabileceğini yeniden gündeme getirdi. Tartıda ağırlığını tutmak için verilen çabalar, sporcular üzerinde ciddi fiziksel stres yaratabiliyor.

Sporcunun durumu hakkında UFC'den henüz resmi bir sağlık güncellemesi yapılmadı; ancak sahada profesyonel ekiplerce hızlı müdahale edildiği ve hastaneye taşındığı bildirildi.