UEFA ve TFF'den Avrupa Ligi Finali öncesi kritik toplantı

UEFA ve TFF heyetleri, Beşiktaş Park'ta yarın oynanacak Avrupa Ligi Finali öncesinde son hazırlıkları değerlendirmek üzere bir araya geldi. UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ve TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu başkanlığında düzenlenen öğle yemeğinde, UEFA ile TFF arasındaki iş birliği konuları da ele alındı.

Görüşmede TFF Yönetim Kurulu Üyesi Muhammet Akçay, TFF Başdanışmanı Yusuf Yerkel ve UEFA Stratejik Danışmanı Kadir Kardaş'ın yanı sıra UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Nasser Al-Khelaifi, UEFA Genel Sekreter Yardımcısı Zoran Lakovic ile eski milli basketbolcu Mirsad Türkcan da yer aldı.

