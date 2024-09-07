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UEFA Uluslar Ligi'nde İlk Hafta Maçları Tamamlandı

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UEFA Uluslar Ligi'nde ilk hafta maçları tamamlandı. A Milli Futbol Takımı'nın B Ligi'nde mücadele ettiği turnuvada heyecan devam ediyor. İşte maçlar ve sonuçlar...

UEFA Uluslar Ligi'nde ilk hafta maçları tamamlandı.

UEFA tarafından iki yılda bir organize edilen ve bu yıl 4.'sü düzenlenen Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. A Milli Futbol Takımı'nın bu yıl B Ligi'nde mücadele ettiği turnuva, 5 Eylül Perşembe günü A Ligi maçlarıyla başlarken, bugünkü karşılaşmalarla ilk hafta tamamlandı. Turnuvada ikinci hafta 8-10 Eylül tarihlerinde oynanacak.

Uluslar Ligi'nde oynanan maçlar ve sonuçlar şöyle:

A Ligi 1. Grup

İskoçya - Polonya: 2-3

Portekiz - Hırvatistan: 2-1

A Ligi 2. Grup

Fransa - İtalya: 1-3

Belçika - İsrail: 3-1

A Ligi 3. Grup

Almanya - Macaristan: 5-0

Hollanda - Bosna-Hersek: 5-2

A Ligi 4. Grup

Danimarka - İsviçre: 2-0

Sırbistan - İspanya: 0-0

B Ligi 1. Grup

Gürcistan - Çekya: 4-1

Ukrayna - Arnavutluk: 1-2

B Ligi 2. Grup

İrlanda Cumhuriyeti - İngiltere: 0-2

Yunanistan - Finlandiya: 3-0

B Ligi 3. Grup

Kazakistan - Norveç: 0-0

Slovenya - Avusturya: 1-1

B Ligi 4. Grup

Galler - Türkiye: 0-0

İzlanda - Karadağ: 2-0

C Ligi 1. Grup

Azerbaycan - İsveç: 1-3

Estonya - Slovakya: 0-1

C Ligi 2. Grup

Litvanya - Güney Kıbrıs: 0-1

Kosova - Romanya: 0-3

C Ligi 3. Grup

Kuzey İrlanda - Lüksemburg: 2-0

Belarus - Bulgaristan: 0-0

C Ligi 4. Grup

Faroe Adaları - Kuzey Makedonya: 1-1

Ermenistan - Letonya: 4-1

D Ligi 1. Grup

San Marino - Lihtenştayn: 1-0

D Ligi 2. Grup

Moldova - Malta: 2-0 - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

A Milli Futbol Takımı Uluslar Ligi Güncel Spor

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