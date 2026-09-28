UEFA Uluslar A Ligi'nde Türkiye-İtalya maçının hakem ve takım kadroları belli oldu

UEFA Uluslar A Ligi'nde Türkiye-İtalya maçının hakem ve takım kadroları belli olduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki Türkiye-İtalya maçının hakem ve takım kadroları belli oldu. Hakemler Michael Oliver, Stuart Burt ve James Mainwaring'den oluşuyor; Türkiye kadrosunda Altay Bayındır ile Arda Güler, İtalya kadrosunda Donnarumma yer aldı.
UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki Türkiye- İtalya maçının hakem ve takım kadroları şöyle:
Stat: Yüzüncü Yıl Atatürk
Hakemler: Michael Oliver, Stuart Burt, James Mainwaring (İngiltere)
Türkiye : Altay Bayındır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Ozan Kabak, Eren Elmalı, Salih Özcan, Orkun Kökçü, Oğuz Aydın, Arda Güler, Can Uzun, Barış Alper Yılmaz
İtalya: Donnarumma, Kayode, Scalvini, Bastoni, Ruggeri, Frattesi, Tonali, Fagioli, Sebastiano Esposito, Raspadori, Francesco Pio Esposito
Kaynak: AA