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UEFA Uluslar A Ligi'nde Türkiye-İtalya maçının hakem ve takım kadroları belli oldu

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UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki Türkiye-İtalya maçının hakem ve takım kadroları belli oldu. Hakemler Michael Oliver, Stuart Burt ve James Mainwaring'den oluşuyor; Türkiye kadrosunda Altay Bayındır ile Arda Güler, İtalya kadrosunda Donnarumma yer aldı.

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki Türkiye- İtalya maçının hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: Yüzüncü Yıl Atatürk

Hakemler: Michael Oliver, Stuart Burt, James Mainwaring (İngiltere)

Türkiye : Altay Bayındır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Ozan Kabak, Eren Elmalı, Salih Özcan, Orkun Kökçü, Oğuz Aydın, Arda Güler, Can Uzun, Barış Alper Yılmaz

İtalya: Donnarumma, Kayode, Scalvini, Bastoni, Ruggeri, Frattesi, Tonali, Fagioli, Sebastiano Esposito, Raspadori, Francesco Pio Esposito

Kaynak: AA
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