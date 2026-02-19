İzlemeyenler pişman! Dün gece Şampiyonlar Ligi'nde neler oldu neler

Uefa Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda dört karşılaşma oynandı. Azerbaycan temsilcisi Karabağ FK sahasında İngiliz ekibi Newcastle United ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi konuk ekip 6-1 kazanarak önemli bir avantaj elde etti.

NELER OLDU NELER

Norveç'te oynanan maçta Bodo/Glimt, İtalya temsilcisi Inter'i 3-1 mağlup etti. Belçika'da Club Brugge ile İspanya ekibi Atletico Madrid arasındaki karşılaşma 3-3 eşitlikle sona erdi.

Yunanistan temsilcisi Olympiakos sahasında Almanya'nın Bayer Leverkusen takımına 2-0 mağlup oldu. Son 16 play-off turunda rövanş maçları, 24-25 Şubat'ta oynanacak. Karşılaşmaların rövanşları, turu geçecek takımları belirleyecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı