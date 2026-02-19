Haberler

İzlemeyenler pişman! Dün gece Şampiyonlar Ligi'nde neler oldu neler

İzlemeyenler pişman! Dün gece Şampiyonlar Ligi'nde neler oldu neler
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda dört karşılaşma oynandı. Newcastle United, Karabağ FK'yı 6-1 mağlup ederken, Bodo/Glimt, Inter'i 3-1 yendi. Club Brugge ile Atletico Madrid maçı 3-3 berabere sonuçlandı ve Olympiakos, Bayer Leverkusen'e 2-0 kaybetti. Rövanş maçları 24-25 Şubat'ta oynanacak.

Uefa Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda dört karşılaşma oynandı. Azerbaycan temsilcisi Karabağ FK sahasında İngiliz ekibi Newcastle United ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi konuk ekip 6-1 kazanarak önemli bir avantaj elde etti.

NELER OLDU NELER

Norveç'te oynanan maçta Bodo/Glimt, İtalya temsilcisi Inter'i 3-1 mağlup etti. Belçika'da Club Brugge ile İspanya ekibi Atletico Madrid arasındaki karşılaşma 3-3 eşitlikle sona erdi.

Yunanistan temsilcisi Olympiakos sahasında Almanya'nın Bayer Leverkusen takımına 2-0 mağlup oldu. Son 16 play-off turunda rövanş maçları, 24-25 Şubat'ta oynanacak. Karşılaşmaların rövanşları, turu geçecek takımları belirleyecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Suç örgütlerine bilgi sızdırmışlar! 9'u polis 17 kişi için gözaltı kararı

Türkiye güne operasyonla başladı! Çok sayıda polis gözaltına alınıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

57 milyon euro kadro değerindeki Bodo/Glimt, bir dünya devine daha acımadı

57 milyonluk değerleriyle 666 milyonluk dünya devine acımadılar
Sedat Peker, Ramazan ayı için on binlerce gıda kolisi hazırlattı

Bunun gibi on binlercesini hazırlattı
Ramazan'ın ilk gününde Şara'dan gündem yaratacak karar

Ramazan'ın ilk gününde Şara'dan gündem yaratacak karar
Aleyna Tilki'nin annesi Instagram'da abonelik sistemini açtı

Annesi de paraya para demeyecek
57 milyon euro kadro değerindeki Bodo/Glimt, bir dünya devine daha acımadı

57 milyonluk değerleriyle 666 milyonluk dünya devine acımadılar
Üzen sonuç! Karabağ'ın gücü Newcastle United'a yetmedi

Şampiyonlar Ligi'nde kahreden sonuç
Tehditler savuran 2 lidere meydan okudu: Gerekirse bedel öderiz

Tehditler savuran 2 lidere meydan okudu: Gerekirse bedel öderiz