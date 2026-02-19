İzlemeyenler pişman! Dün gece Şampiyonlar Ligi'nde neler oldu neler
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda dört karşılaşma oynandı. Newcastle United, Karabağ FK'yı 6-1 mağlup ederken, Bodo/Glimt, Inter'i 3-1 yendi. Club Brugge ile Atletico Madrid maçı 3-3 berabere sonuçlandı ve Olympiakos, Bayer Leverkusen'e 2-0 kaybetti. Rövanş maçları 24-25 Şubat'ta oynanacak.
Uefa Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda dört karşılaşma oynandı. Azerbaycan temsilcisi Karabağ FK sahasında İngiliz ekibi Newcastle United ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi konuk ekip 6-1 kazanarak önemli bir avantaj elde etti.
NELER OLDU NELER
Norveç'te oynanan maçta Bodo/Glimt, İtalya temsilcisi Inter'i 3-1 mağlup etti. Belçika'da Club Brugge ile İspanya ekibi Atletico Madrid arasındaki karşılaşma 3-3 eşitlikle sona erdi.
Yunanistan temsilcisi Olympiakos sahasında Almanya'nın Bayer Leverkusen takımına 2-0 mağlup oldu. Son 16 play-off turunda rövanş maçları, 24-25 Şubat'ta oynanacak. Karşılaşmaların rövanşları, turu geçecek takımları belirleyecek.