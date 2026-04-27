UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final heyecanı yarın başlayacak
Organizasyonun yarı finalinde yarın Bayern Münih-Paris Saint-Germain, 29 Nisan Çarşamba günü de Arsenal-Atletico Madrid maçları oynanacak
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final heyecanı yarın başlayacak.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda yarı final ilk maçları, yarın ve 29 Nisan Çarşamba günü başlayacak.
Organizasyonda Fransa ekibi Paris Saint-Germain, Alman temsilcisi Bayern Münih'i yarın TSİ 22.00'de konuk edecek.
İspanyol kulübü Atletico Madrid ise 29 Nisan Çarşamba günü TSİ 22.00'de İngiliz ekibi Arsenal ile karşı karşıya gelecek.
Kaynak: AA / Fatih Erel