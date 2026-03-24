Haberler

Premier Lig takımlarının kadro genişletme talebi UEFA'da kabul görmedi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İngiltere Premier Lig ekiplerinin Şampiyonlar Ligi kadrolarını 28 kişiye çıkarma talebinin İspanyol takımlarının da itirazıyla UEFA tarafından reddedildiği iddia edildi.

İngiliz Guardian gazetesinin haberine göre Premier Lig takımları, Şampiyonlar Ligi'ndeki kadroların 28 kişiye çıkarılmasını teklif etti.

Haberde, bu konunun geçen ay UEFA'nın kulüp müsabakaları komitesi toplantısında tartışıldığı ancak 20 Mayıs'ta İstanbul'da oynanacak Avrupa Ligi finalinden önce yapılacak UEFA İcra Kurulu toplantısının gündemine alınmadığı kaydedildi.

Kulüp müsabakaları komitesi toplantısında fikir birliğinin sağlanamadığının aktarıldığı haberde, İspanyol kulüp temsilcilerinin Premier Lig'deki takımların finansal güçlerini kullanarak daha güçlü kadrolar kurmasından endişe ettiği belirtildi.

Haberde, 20 yıl önce getirilen kadro düzenlemelerinin UEFA'nın bir sonraki dört yıllık yayın hakları döngüsünün ilki olan 2027-2028 sezonundan önce yeniden değerlendirilebileceği ifade edildi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon 6 Premier Lig kulübünün tamamı son 16 turuna ulaşırken, sadece Arsenal ve Liverpool çeyrek finale çıkabildi.

Kaynak: AA / Yunus Kaymaz
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

