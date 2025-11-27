UEFA Konferans Ligi: Samsunspor, Breidablik ile Berabere Kaldı
UEFA Konferans Ligi 4. hafta maçında Samsunspor, deplasmanda İzlanda temsilcisi Breidablik ile 1-1 berabere kaldı. Maçta ilk golü Breidablik'ten Ingvarsson atarken, Samsunspor'un eşitliği sağlayan golünü Mouandilmadji kaydetti.
UEFA Konferans Ligi 4. hafta maçında Samsunspor, deplasmanda İzlanda ekibi Breidablik ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı 1-1 eşitlikle sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
6. dakikada Thorsteinsson'un sağdan verdiği pasta penaltı noktası üzerinde bulunan Ingvarsson'un şutunda top filelerle buluştu. 1–0
9. dakikada Mouandilmajdi'nin topuk pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Holse'nin şutunu kaleci Einarsson meşin yuvarlağı kornere çeldi.
20. dakikada Makoumbou'nun ara pasına iyi hareketlenen Moumandilmadji'nin sert şutunda top ağlara gitti. 1-1
Stat: Laugardalsvöllur
Hakemler: Denys Shurman, Semen Shlonchak, Valentyn Kutsev
Breidablik: Ari Einarsson, Valgeir Valgeirsson, Damir Muminovic, Viktor Margeirsson, David Ingvarsson, Höskuldur Gunnlaugsson, Karl Einarsson, Anton Ludviksson, Oli Omarsson, Aron Bjarnason, Agust Thorsteinsson
Yedekler: Berg Snholm, Arnor Jonsson, Kristinn Jonsson, Kristofer Kristinsson, Gabriel Hallsson, Andri Yeoman, Orri Gunnleifsson, Kristinn Björgvinsson, Thorleifur Ulfarsson, Kristinn Steindorsson, Tobias Thomsen, Gudmundur Magnusson
Teknik Direktör: Olafur Skulason
Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Toni Borevkovic, Rick van Drongelen, Logi Tomasson, Yunus Emre Çift, Antoine Makoumbou, Carlo Holse, Emre Kılınç, Anthony Musaba, Marius Mouandilmadji
Yedekler: Albert Posiadala, Efe Törüz, Joe Mendes, Soner Gönül, Soner Aydoğdu, Tahsin Bülbül, Franck Atoen, Polat Yaldır
Teknik Direktör: Thomas Reis
Goller: Mouandilmadji (dk. 20) (Samsunspor), Ingvarsson (dk. 6) (Breidablik) - SAMSUN