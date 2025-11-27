Haberler

UEFA Konferans Ligi: Samsunspor, Breidablik ile Berabere Kaldı

UEFA Konferans Ligi: Samsunspor, Breidablik ile Berabere Kaldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

UEFA Konferans Ligi 4. hafta maçında Samsunspor, deplasmanda İzlanda temsilcisi Breidablik ile 1-1 berabere kaldı. Maçta ilk golü Breidablik'ten Ingvarsson atarken, Samsunspor'un eşitliği sağlayan golünü Mouandilmadji kaydetti.

UEFA Konferans Ligi 4. hafta maçında Samsunspor, deplasmanda İzlanda ekibi Breidablik ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı 1-1 eşitlikle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

6. dakikada Thorsteinsson'un sağdan verdiği pasta penaltı noktası üzerinde bulunan Ingvarsson'un şutunda top filelerle buluştu. 1–0

9. dakikada Mouandilmajdi'nin topuk pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Holse'nin şutunu kaleci Einarsson meşin yuvarlağı kornere çeldi.

20. dakikada Makoumbou'nun ara pasına iyi hareketlenen Moumandilmadji'nin sert şutunda top ağlara gitti. 1-1

Stat: Laugardalsvöllur

Hakemler: Denys Shurman, Semen Shlonchak, Valentyn Kutsev

Breidablik: Ari Einarsson, Valgeir Valgeirsson, Damir Muminovic, Viktor Margeirsson, David Ingvarsson, Höskuldur Gunnlaugsson, Karl Einarsson, Anton Ludviksson, Oli Omarsson, Aron Bjarnason, Agust Thorsteinsson

Yedekler: Berg Snholm, Arnor Jonsson, Kristinn Jonsson, Kristofer Kristinsson, Gabriel Hallsson, Andri Yeoman, Orri Gunnleifsson, Kristinn Björgvinsson, Thorleifur Ulfarsson, Kristinn Steindorsson, Tobias Thomsen, Gudmundur Magnusson

Teknik Direktör: Olafur Skulason

Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Toni Borevkovic, Rick van Drongelen, Logi Tomasson, Yunus Emre Çift, Antoine Makoumbou, Carlo Holse, Emre Kılınç, Anthony Musaba, Marius Mouandilmadji

Yedekler: Albert Posiadala, Efe Törüz, Joe Mendes, Soner Gönül, Soner Aydoğdu, Tahsin Bülbül, Franck Atoen, Polat Yaldır

Teknik Direktör: Thomas Reis

Goller: Mouandilmadji (dk. 20) (Samsunspor), Ingvarsson (dk. 6) (Breidablik) - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
AK Partili Tayyar'dan dikkat çeken iddia: Öcalan, DEM'e 'Beni anlamıyorlar' diyerek kızmış

İmralı'daki görüşmeden yeni iddia! Öcalan, DEM'e bir konuda kızgınmış
Yediği yemekten öldüğü sanılıyordu, evde gaz tespit edildi

Yediği yemekten öldüğü sanılıyordu, nedeni bambaşka çıkabilir
170 altın bileziği alıp kaçtı! Kuyumcuyu soyan kişinin kimliği ağızları açık bıraktı

Kuyumcuyu soyan kişinin kimliği ağızları açık bıraktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ölüme davetiye çıkaran çiğköfteci

Tüyler ürperten görüntüler! Ölüme davetiye çıkaran çiğköfteci
Fenerbahçe ve Anadolu Efes, İsrail'e gitmeyecek

İstedikleri olmadı! İki takımımız İsrail'e maç yapmaya gitmiyor
Trabzonspor'dan sponsor olmak isteyen Coca Cola'ya tokat gibi yanıt

Dünyaca ünlü firmanın sponsorluk teklifine tokat gibi yanıt
5 erkek kardeş, farklı şehirlerde aynı işi yapıyor

5 erkek kardeş, farklı şehirlerde aynı işi yapıyor
Ölüme davetiye çıkaran çiğköfteci

Tüyler ürperten görüntüler! Ölüme davetiye çıkaran çiğköfteci
UEFA Avrupa Ligi'nin lideri Midtjylland ilk kez kaybetti

UEFA Avrupa Ligi'nin liderini milli yıldızımız devirdi
AK Partili Güler: 11. Yargı Paketi kapsamında GSS borçları silinecek

Meclis'e sunuldu! Milyonlarca kişinin borcu siliniyor
Tahliyesi beklenen Selahattin Demirtaş'a hapis istemi

Tahliyesi beklenen Selahattin Demirtaş'a büyük şok
Eşini halı sahaya gönderen kadın aldığı haberle hayatının şokunu yaşadı

Eşini halı sahaya gönderen kadın aldığı haberle hayatının şokunu yaşadı
Akaryakıta çifte indirim yolda! Tarih belli oldu

Akaryakıtta çifte indirim yolda! Tarih belli oldu
Hong Kong'daki apartman yangınında can kaybı korkunç boyutlarda

Yangında binlerce daire küle döndü! Can kaybı korkunç boyutlarda
Fenerbahçe'den maç sonunda Galatasaray derbisine özel pankart

Galatasaray maçına özel pankart! Bakın ne yazıyor
Avukatından sürpriz açıklama: Abdullah Öcalan'ın koşulları iyileştirildi

Abdullah Öcalan'a İmralı'da yeni imkanlar sağlandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.