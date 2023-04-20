UEFA Konferans Ligi'nde takımlar yarı finalist olabilmek için sahne alıyor

UEFA Konferans Ligi'nde takımlar yarı final için kozlarını paylaşacak. Bugün 4 karşılaşma oynanacak ve bir önceki maç skorları ile işte detaylar...

UEFA organizasyonunun kulüpler bazındaki üçüncü önemli kupası konumunda ki UEFA Konferans Ligi'nde son 4 yarı finalistler bugün belli olacak. Gecenin programı ve bir önceki maç skorları şu şekilde;

AZ Alkmaar - Anderlecht (0-2)

Fiorentina - Lech Poznan (4-1)

Nice - Basel (2-2)

West Ham United - Gent (1-1)

FİORENTİNA TUR KAPISINI İLK MAÇDAN YARILADI

Floransa ekibi Fiorentina deplasmanda aldığı 4-1'lik skor ile tur kapısını yarıladı. Bu gece skor avantajıyla kendi taraftarı önünde rövanş maçına çıkacak olan Mor Menekşeler, 90 dakika boyunca skor avantajını koruyarak galibiyet için mücadele verecek.

UEFA KONFERANS LİGİ FİNALİ NE ZAMAN NEREDE OYNANACAK?

2023 UEFA Konferans Ligi Finali, 7 Haziran 2023 tarihinde Çek Cumhuriyeti'nin Prag kentinde Sinobo Stadyumunda oynanacak.