UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turu rövanş maçları yarın oynanacak

Güncelleme:
UEFA Konferans Ligi'nin son 16 play-off turu rövanş maçları yarın yapılacak. Samsunspor, Kuzey Makedonya'nın Shkendija takımını ağırlayacak.

UEFA Konferans Ligi'nde son 16 play-off turu rövanş maçları yarın yapılacak.

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki üç numaralı kupasında play-off etabı, 8 karşılaşmayla tamamlanacak. Rakiplerini eleyen takımlar, isimlerini son 16 turuna yazdıracak.

Samsunspor, ilk maçta deplasmanda 1-0 mağlup ettiği Kuzey Makedonya'nın Shkendija takımını ağırlayacak.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak ve saat 20.45'te başlayacak mücadeleyi İtalyan hakem Simone Sozza yönetecek.

UEFA Konferans Ligi'nde rövanş maçlarının programı şöyle:

20.45 Samsunspor-Shkendija (Kuzey Makedonya)

20.45 Rijeka (Hırvatistan)-Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi)

20.45 Celje (Slovenya)-Drita (Kosova)

20.45 Fiorentina (İtalya)-Jagiellonia (Polonya)

23.00 Lech Poznan (Polonya)-KuPS Kuopio (Finlandiya)

23.00 Lausanne (İsviçre)-Sigma Olomouc (Çekya)

23.00 AZ Alkmaar (Hollanda)-Noah (Ermenistan)

23.00 Crystal Palace (İngiltere)-Zrinjski (Bosna Hersek)

Kaynak: AA / Yunus Kaymaz
