Futbol: UEFA Konferans Ligi
UEFA Konferans Ligi çeyrek final ilk maçlarında Rayo Vallecano, Shakhtar Donetsk, Mainz ve Crystal Palace galibiyet elde etti. 16 Nisan'da rövanş maçları oynanacak.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasının çeyrek final ayağında 4 maç oynandı.
Günün ilk karşılaşmasında İspanya'nın Rayo Vallecano takımı, sahasında Yunanistan temsilcisi AEK'i Ilias Akhomach, Unai Lopez ve Isi Palazon'un golleriyle 3-0 yendi.
Teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk, evinde Hollanda'nın AZ Alkmaar takımını Pedrinho ve Alisson Santana'nın (2) kaydettiği gollerle 3-0 mağlup etti.
Almanya temsilcisi Mainz, konuk ettiği Fransa ekibi Strasbourg karşısında Kaishu Sano ve Stefan Posch'un bulduğu gollerle 2-0 kazandı.
İngiltere ekibi Crystal Palace ise sahasında İtalya'nın Fiorentina takımını Jean-Philippe Mateta, Tyrick Mitchell ve Ismaila Sarr'ın golleriyle 3-0'lık skorla geçti.
