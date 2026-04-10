Futbol: UEFA Konferans Ligi

UEFA Konferans Ligi çeyrek final ilk maçlarında Rayo Vallecano, Shakhtar Donetsk, Mainz ve Crystal Palace galibiyet elde etti. 16 Nisan'da rövanş maçları oynanacak.

Günün ilk karşılaşmasında İspanya'nın Rayo Vallecano takımı, sahasında Yunanistan temsilcisi AEK'i Ilias Akhomach, Unai Lopez ve Isi Palazon'un golleriyle 3-0 yendi.

Teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk, evinde Hollanda'nın AZ Alkmaar takımını Pedrinho ve Alisson Santana'nın (2) kaydettiği gollerle 3-0 mağlup etti.

Almanya temsilcisi Mainz, konuk ettiği Fransa ekibi Strasbourg karşısında Kaishu Sano ve Stefan Posch'un bulduğu gollerle 2-0 kazandı.

İngiltere ekibi Crystal Palace ise sahasında İtalya'nın Fiorentina takımını Jean-Philippe Mateta, Tyrick Mitchell ve Ismaila Sarr'ın golleriyle 3-0'lık skorla geçti.

Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan
İngiltere Başbakanı Starmer en sonunda isyan etti: Bu ikisinden bıktım

Avrupa'nın dev ülkesi en sonunda isyan etti: Bu ikisinden bıktık
Yıldız futbolcunun kadın muhabirle tokalaşması olay oldu

Dün geceye damga vuran olay!

AK Parti'nin kazandığı seçimde CHP'li üye 'boş' oy attığını itiraf etti

CHP'de son skandal fena! Seçimi bile isteye AK Parti'ye kazandırmış
Yusuf Güney'ın tutuklanmasına neden olan Ayahuasca çayı nedir? Yasak mı, içeriğinde neler var?

İçtiği çay yüzünden cezaevine gitti
Bursa Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti! Başkanvekili Şahin Biba oldu

Bir büyükşehir belediyesi daha AK Parti'ye geçti
Yıldız futbolcunun kadın muhabirle tokalaşması olay oldu

Dün geceye damga vuran olay!

Gelecek Partisi'nden istifa eden 35 kişi AK Parti'ye geçti

Hepsi istifa edip AK Parti'ye geçti
Töre cinayetinde kan donduran detaylar! 4 çocuktan 3'ünün babası kaynı çıktı

Töre cinayetinde kan donduran detaylar! 3 çocuğun babası kaynı çıktı