Başakşehir, UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu'nda Universitatea Craiova ile Beraberlikte

UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu ilk maçında İstanbul'da Başakşehir, Rumen ekibi Universitatea Craiova ile sahasında mücadele ediyor. Maçın başlama düdüğünden itibaren ilk 15 dakika golsüz eşitlikle geçildi. Takımlar, Avrupa sahnesinde ilerlemek için büyük bir mücadele sergiliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
