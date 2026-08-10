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UEFA Konferans Ligi'nde 3. eleme turu rövanşları yarın başlıyor

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UEFA Konferans Ligi'nde 3. eleme turu rövanşları, yarın yapılacak iki maçla başlayacak.

UEFA Konferans Ligi'nde 3. eleme turu rövanşları, yarın yapılacak iki maçla başlayacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasının 3. eleme turu rövanşlarında yarın, 12 ve 13 Ağustos tarihlerinde 30 maç oynanacak.

Rakiplerini eleyen takımlar, play-off turuna yükselecek.

Rövanş maçlarının programı (TSİ) ve ilk müsabakaların sonuçları şöyle:

Yarın:

20.00 Apollon (Kıbrıs Rum Kesimi) - Brann (Norveç) (1-0)

20.30 CSKA 1948 (Bulgaristan) - Panathinaikos (Yunanistan) (1-1)

12 Ağustos Çarşamba:

19.00 Kopenhag (Danimarka) - Debrecen (Macaristan) (3-0)

19.00 Rapid Wien (Avusturya) - Paide (Estonya) (4-1)

19.00 Katowice (Polonya) - Hapoel Tel Aviv (İsrail) (0-2)

13 Ağustos Perşembe:

18.00 Tobol (Kazakistan) - Partizan (Sırbistan) (0-3)

19.00 Karabağ (Azerbaycan) - Dinamo Kiev (Ukrayna) (0-1)

19.00 Ilves (Finlandiya) - Rijeka (Hırvatistan) (0-1)

19.00 Flora Tallinn (Estonya) - Inter Escaldes (Andorra) (0-2)

19.30 RFS (Letonya) - Jablonec (Çekya) (0-2)

20.00 Hammarby (İsveç) - Rakow (Polonya) (0-0)

20.00 Nordsjaelland (Danimarka) - Valur (İzlanda) (2-0)

20.00 Midtjylland (Danimarka) - Bohemians (İrlanda Cumhuriyeti) (2-0)

20.00 DAC 1904 (Slovakya) - Twente (Hollanda) (0-6)

20.00 Dinamo Minsk (Belarus) - Braga (Portekiz) (0-1)

20.00 Györi (Macaristan) - Riga (Letonya) (0-1)

20.00 Vitebsk (Belarus) - Borac (Bosna Hersek) (0-1)

20.00 Tromsö (Norveç) - CFR Cluj (Romanya) (5-0)

20.30 Vaduz (Lihtenştayn) - Inter Turku (Finlandiya) (1-2)

20.30 Runavik (Faroe Adaları) - Lugano (İsviçre) (0-2)

21.00 Shkendija (Kuzey Makedonya) - Hibernian (İskoçya) (1-2)

21.00 St. Gallen (İsviçre) - Sheriff (Moldova) (3-1)

21.00 Drita (Kosova) - Tre Fiori (San Marino) (4-1)

21.15 Sion (İsviçre) - Noah (Ermenistan) (2-2)

21.30 Motherwell (İskoçya) - HJK (Finlandiya) (1-1)

21.30 Austria Wien (Avusturya) - Beitar (İsrail) (2-1)

21.30 Gent (Belçika) - Göteborg (İsveç) (1-0)

21.45 Shelbourne (İrlanda Cumhuriyeti) - Ajax (Hollanda) (1-3)

22.00 Hajduk Split (Hırvatistan) - Zalgiris (Litvanya) (5-2)

22.00 Dinamo City (Arnavutluk) - Auda (Letonya) (0-1)

Kaynak: AA
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