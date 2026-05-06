Elazığ'da UEFA Kaleci B Antrenör Eğitim Programı başladı

UEFA Kaleci B Antrenör Eğitim Programı, Elazığ ev sahipliğinde başladı.

Elazığ'da, merhum antrenör Münir Yılmaz anısına düzenlenen UEFA Kaleci B Antrenör Eğitim Programı'nın açılışı, Elazığ İl Özel İdaresi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi. İl Özel İdaresi Meclis Toplantı Salonu'nda düzenlenen program, yoğun katılımla başladı. Eğitim programı açılışına; TFF Antrenör Eğitim Müdürü Emre Aydemir, TFF Malatya Bölge Müdürü Işılay Çalışkan, Elazığ spor Kulübü Başkanı Ahmet Fethi Yılmaz, Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren, TFF İl Temsilcisi Süleyman Acar, spor taban birlikleri temsilcileri, kaleci antrenörleri, merhum Münir Yılmaz'ın ailesi, Elazığspor'un eski futbolcuları ve basın mensupları katıldı.

Organizasyonun Elazığ'da düzenlenmesinin önemli bir kazanım oldu vurgulanırken bu tür eğitim programlarının Türk futboluna katkı sunduğunu ifade edildi. - ELAZIĞ

