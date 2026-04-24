UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde yarı finaller başlıyor

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde yarı final heyecanı yarın TSİ 19.15'te oynanacak Bayern Münih - Barcelona müsabakasıyla başlayacak.

Yarı finalin diğer ayağında ise Arsenal ile Lyon kozlarını paylaşacak. Son şampiyon Arsenal, üst üste ikinci kez yarı finale yükselirken, sekiz kez kupayı kazanan Lyon ile eşleşti. Barcelona ise Bayern Münih karşısında üst üste altıncı kez finale çıkmayı hedefliyor.

Bayern Münih – Barcelona bu sezon ikinci kez karşı karşıya gelecek. Barcelona, lig aşamasındaki ilk maçta Bayern Münih'i 7-1 mağlup etmişti. Bu karşılaşmanın ardından Bayern Münih, oynadığı yedi maçın altısını kazanıp birinde berabere kalarak toparlandı ve çeyrek finalde Manchester United'ı toplamda 5-3'lük skorla eledi. Bayern Münih'te Pernille Harder yedi golle takımın en golcü oyuncusu olurken, Barcelona'da Ewa Pajor aynı gol sayısına ulaştı. Alexia Putellas ise yedi asist ve beş golle takımın en fazla skor katkısı yapan oyuncusu konumunda bulunuyor. Barcelona, çeyrek finalde Real Madrid'i toplamda 12-2 ile geçerek yarı finale yükseldi. İspanyol temsilcisi turnuvada attığı 32 golle en skorer takım olurken, kalesinde gördüğü beş golle en az gol yiyen ekip oldu. Bayern Münih, turnuvadaki son 16 iç saha maçının sadece birini kaybetti ve bu sezon sahasında oynadığı dört karşılaşmayı kazandı. Barcelona ise üst üste sekizinci kez yarı finale çıkarak rekor kırdı ve turnuvadaki son 19 çift ayaklı eleme turunun tamamını geçti.

Arsenal ile Lyon ise bu sezon lig aşamasında oynanan ve Fransız ekibinin geriden gelerek kazandığı karşılaşmanın ardından yeniden karşılaşacak. İki takım geçen sezon da yarı finalde karşı karşıya gelmiş, ilk maçı 2-1 kaybeden Arsenal rövanşta deplasmanda 4-1 kazanarak finale yükselmişti. Arsenal, lig aşamasında dalgalı bir performans sergileyerek doğrudan çeyrek final bileti alamadı. Eleme turunda OH Leuven'i geçen İngiliz temsilcisi, çeyrek finalde ise Chelsea'yi eleyerek yarı finale çıktı. Lyon ise çeyrek final ilk maçına kadar turnuvada yenilgi yüzü görmedi. Fransız ekibi, Wolfsburg karşısında oynanan eşleşmede rövanş maçını uzatmalar sonunda kazanarak yarı finale yükseldi. İki takım UEFA organizasyonlarında 11'inci kez karşı karşıya gelecek. Bu maçların yedisini Lyon, ikisini Arsenal kazanırken bir karşılaşma berabere sonuçlandı. Lyon, UEFA müsabakalarında 15'inci kez yarı finalde mücadele edecek. Arsenal ise dokuzuncu kez bu aşamada yer alacak.

