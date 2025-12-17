UEFA'dan taraftarları Filistin'e hakaret içeren slogan atan Maccabi Tel Aviv'e ceza
UEFA, Stuttgart ile oynanan maç esnasında İsrailli taraftarların Filistin'e hakaret içeren sloganlar atması sebebiyle Maccabi Tel Aviv'e para cezası verdi.
- UEFA, Maccabi Tel Aviv'e taraftarlarının ırkçı ve ayrımcı davranışları nedeniyle 20 bin avro para cezası verdi.
- UEFA, Maccabi Tel Aviv'in deplasman taraftarlarına iki yıl ertelemeli bilet satış yasağı getirdi.
- İsrailli taraftarların maç sırasında 'Filistin'e lanet olsun' gibi sloganlar attığı bildirildi.
UEFA, Stuttgart ile oynanan Avrupa Ligi maçı sırasında İsrailli taraftarların Filistin'e hakaret içeren sloganlar atması sebebiyle Maccabi Tel Aviv Kulübüne para cezası verdi.
UEFA'DAN MACCABI'YE PARA CEZASI
UEFA'nın açıklamasına göre Maccabi Tel Aviv, Almanya ekibi Stuttgart'a konuk olduğu 6. hafta maçında taraftarlarının ırkçı ve ayrımcı davranışları nedeniyle 20 bin avro para cezasına çarptırıldı. Ayrıca Maccabi Tel Aviv'in deplasman taraftarlarına, bir UEFA müsabakası için iki yıl ertelemeli olarak bilet satış yasağı getirildi.
''FİLİSTİN'E LANET OLSUN''
Almanya medyasında yer alan haberlerde, bazı İsrailli taraftarların maç sırasında "Gazze'de artık okul yok, çünkü artık çocuk yok", "Araplara ölüm" ve "Filistin'e lanet olsun" sloganları attığı belirtilmişti.