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UEFA'dan önemli görev! Halil Umut Meler, yarı final maçını yönetecek

UEFA'dan önemli görev! Halil Umut Meler, yarı final maçını yönetecek

Spor Haberleri

Halil Umut Meler, UEFA Avrupa Konferans Ligi yarı finalindeki West Ham-AZ Alkmaar maçını yönetecek.

UEFA, Halil Umut Meler'i Konferans Ligi yarı finalindeki West Ham-AZ Alkmaar karşılaşmasına atadı. İngiltere'de oynanacak karşılaşma perşembe akşamı saat 22.00'de başlayacak.

YARDIMCILARI MUSTAFA EMRE EYİSOY VE KEREM ERSOY

İngiltere'nin Londra şehrindeki Olimpiyat Stadyumu'nda saat 22.00'de başlayacak mücadelede Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy yapacak.

UEFA'dan önemli görev! Halil Umut Meler, yarı final maçını yönetecek

BİTİGEN, AVAR OLARAK GÖREV YAPACAK

Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise İtalya Futbol Federasyonu'ndan Maurizio Mariani olacak. Müsabakada Paolo Valeri VAR, Abdulkadir Bitigen ise AVAR olarak görev alacak.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor editörü Haberler.com - Spor

UEFA Avrupa Konferans Ligi Halil Umut Meler Spor Haberler

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