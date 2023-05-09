UEFA'dan önemli görev! Halil Umut Meler, yarı final maçını yönetecek

UEFA, Halil Umut Meler'i Konferans Ligi yarı finalindeki West Ham-AZ Alkmaar karşılaşmasına atadı. İngiltere'de oynanacak karşılaşma perşembe akşamı saat 22.00'de başlayacak.

YARDIMCILARI MUSTAFA EMRE EYİSOY VE KEREM ERSOY

İngiltere'nin Londra şehrindeki Olimpiyat Stadyumu'nda saat 22.00'de başlayacak mücadelede Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy yapacak.

BİTİGEN, AVAR OLARAK GÖREV YAPACAK

Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise İtalya Futbol Federasyonu'ndan Maurizio Mariani olacak. Müsabakada Paolo Valeri VAR, Abdulkadir Bitigen ise AVAR olarak görev alacak.