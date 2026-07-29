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UEFA’dan Oğuzhan Çakır’a görev

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FIFA kokartlı hakem Oğuzhan Çakır, UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu rövanşında Sutjeska ile ML Rogachev arasında oynanacak mücadelede düdük çalacak.

FIFA kokartlı hakem Oğuzhan Çakır, UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu rövanşında Sutjeska ile ML Rogachev arasında oynanacak mücadelede düdük çalacak.

FIFA kokartlı hakem Oğuzhan Çakır, Karadağ'ın Sutjeska ile Belarus'un ML Rogachev takımları arasında oynanacak UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu rövanş müsabakasını yönetecek. Karadağ'ın Niksic şehrindeki Niksic Şehir Stadyumu'nda yarın oynanacak ve TSİ 22.00'de başlayacak mücadelede Çakır'ın yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Gökhan Barcın üstlenecek.

Karşılaşmada Davut Dakul Çelik ise dördüncü hakem olarak görev yapacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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