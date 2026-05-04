UEFA'dan FIFA kokartlı yardımcı hakem Arzu Görgün'e görev

UEFA, FIFA kokartlı yardımcı hakem Arzu Görgün'ü UEFA 17 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Şampiyonası finallerinde görevlendirdi.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Arzu Görgün, bugün Kuzey İrlanda'da başlayan ve 17 Mayıs'a kadar sürecek şampiyona davet edildi.

Toplam 8 takımın mücadele edeceği final turnuvasında, Avrupa ve Asya genelinden seçilen 8 hakem ve 8 yardımcı hakem görev yapacak.

Kaynak: AA / Emrah Oktay
