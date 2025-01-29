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UEFA'dan Mourinho'ya şok ceza

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UEFA Jose Mourinho'ya Lyon maçının ikinci yarısında takımı sahaya geç çıkartıp maçın zamanında başlamasına engel olması nedeniyle en az 1 maç ceza verdi. Mourinho, bu ceza nedeniyle UEFA Avrupa Ligi'nin 8'inci haftasında oynanacak Midtjylland maçında takımın başında olmayacak.

UEFA, Fenerbahçe'nin Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho'ya 1 maçlık ceza verdi. Cezanın, Lyon mücadelesinin ikinci yarısına takımını geç çıkartması sebebiyle verildiği belirtildi.

MIDTJYLLAND MAÇINDA YOK

UEFA, Avrupa Ligi maçları öncesinde verilen cezaları açıkladı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, UEFA Avrupa Ligi'nin 7'nci haftasında oynanan Lyon mücadelesinin ikinci yarısına takımını geç çıkartması sebebiyle 1 maç ceza aldı. 62 yaşındaki tecrübeli teknik adam, UEFA Avrupa Ligi'nin 8'inci haftasında perşembe günü oynanacak Midtjylland maçında takımın başında olmayacak.

UEFA'dan Mourinho'ya şok ceza
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - Spor
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıHasan Kastamonulu:

Burada Külhanbeyi beyefendi. Bir de Türk Futboluna ve hakemlerine dil uzatıyor NANKÖR

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Haber YorumlarıZamanla Akıllanan Adam:

ÜZÜLMEYİN ARKADAŞLAR ACUN VU UEFA DENEN YAPIYI VURA VURA YOK EDER

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