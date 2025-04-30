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UEFA Avrupa Ligi Yarı Final Heyecanı Başlıyor

UEFA Avrupa Ligi Yarı Final Heyecanı Başlıyor
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UEFA Avrupa Ligi yarı final ilk maçları yarın oynanacak. İspanyol ekibi Athletic Bilbao, Manchester United'ı konuk edecekken, Tottenham ise Bodo/Glimt ile karşılaşacak.

UEFA Avrupa Ligi yarı final ilk maçları yarın oynanacak.

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki ikinci önemli organizasyonu olan UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final heyecanı yaşanacak. Yarı final ilk maçlarında İspanyol temsilcisi Athletic Bilbao, İngiliz ekibi Manchester United'ı ağırlarken, bir diğer İngiliz takımı Tottenham ise Norveç ekibi Bodo/Glimt'i konuk edecek.

Avrupa Ligi'nde yarı final rövanş karşılaşmaları ise 8 Mayıs'ta oynanacak.

UEFA Avrupa Ligi yarı final aşamasında oynanacak ilk karşılaşmaların TSİ programı şöyle:

Yarın

22.00 Athletic Bilbao - Manchester United

22.00 Tottenham - Bodo/Glimt - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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