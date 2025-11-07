UEFA Avrupa Ligi'nde skandal koreografi: Türklerle savaş olmalı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin dördüncü haftasında deplasmanda Çekya ekibi Viktoria Plzen ile mücadele etti.

MAÇ ÖNCESİ SKANDAL KOREOGRAFİ

Bu mücadele öncesi Victoria Plzen taraftarları bir koreografi gerçekleştirdi. Çek taraftarlarının yaptığı koreografide 'Türklerle savaş olmalı' ifadelerini kullandığı görüldü.

TÜRK TARAFTARLARDAN BÜYÜK TEPKİ GÖRDÜ

Plzen taraftarlarının yaptığı bu koreografi, Türk taraftarlarının büyük tepkisini çekti. Futbolseverler, Çek taraftarların yaptığı bu skandal hareketi sosyal medya üzerinden kınayan yorumlarda bulundu.

İşte o koreografi;