UEFA Avrupa Ligi'nde skandal koreografi: Türklerle savaş olmalı
UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Fenerbahçe, Viktoria Plzen'e konuk oldu. Bu mücadele öncesi Victoria Plzen taraftarlarının yaptığı koreografide 'Türklerle savaş olmalı' ifadelerini kullandığı görüldü. Bu koreografi büyük tepki çekti.
- Viktoria Plzen taraftarları UEFA Avrupa Ligi maçı öncesinde 'Türklerle savaş olmalı' ifadelerini içeren bir koreografi gerçekleştirdi.
- Türk taraftarlar bu koreografiye sosyal medya üzerinden tepki gösterdi.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin dördüncü haftasında deplasmanda Çekya ekibi Viktoria Plzen ile mücadele etti.
MAÇ ÖNCESİ SKANDAL KOREOGRAFİ
Bu mücadele öncesi Victoria Plzen taraftarları bir koreografi gerçekleştirdi. Çek taraftarlarının yaptığı koreografide 'Türklerle savaş olmalı' ifadelerini kullandığı görüldü.
TÜRK TARAFTARLARDAN BÜYÜK TEPKİ GÖRDÜ
Plzen taraftarlarının yaptığı bu koreografi, Türk taraftarlarının büyük tepkisini çekti. Futbolseverler, Çek taraftarların yaptığı bu skandal hareketi sosyal medya üzerinden kınayan yorumlarda bulundu.
İşte o koreografi;