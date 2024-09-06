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UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyonluk oranları açıklandı

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UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon Türkiye'yi temsil edecek olan Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın şampiyonluk oranları belli oldu. Kuraların çekilmesinin ardından şampiyonluk oranları da açıklandı. Şampiyonluk favorisi Tottenham olarak belirlenirken, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın şampiyonluğuna 19 oran verildi. Beşiktaş'ın ise şampiyonluk oranı 35 olarak belirlendi.

UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyonluk oranları belli oldu. Bu sezon Türkiye'yi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil edecek olan Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş kaçıncı favori olduğu belli oldu.

Büyük heyecana sahne olacak olan ligde favoriler şu şekilde sıralandı;

  • 1- Totttenham: 5.2
  • 2- Manchester United: 5.6
  • 3- Roma: 8.4
  • 4- Athletic Bilbao: 11
  • 4- Porto: 11
  • 4- Real Sociedad: 11
  • 5- Lazio: 14
  • 6- Eintracht Frankfurt: 19
  • 7-FENERBAHÇE: 19
  • 7- GALATASARAY: 19
  • 7- Lyon: 19
  • 7- Nice: 19
  • 8- Ajax: 23
  • 8- Olympiakos: 23
  • 9- AZ Alkmaar: 30
  • 9- Hoffenheim: 30
  • 10- BEŞİKTAŞ: 35
  • 10- Braga: 35
İbrahim Çelik
İbrahim Çelik
Haberler.com - Spor

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Yorumlar (3)

Mehmet Erdem:

Anlayan beri gelsin

2
0
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Hasan Demirkan:

Bahis Oranlarıyla Sıralanmış

0
0
yanıtYanıtla
pusatalfa:

bu nasıl sıralama böyle

0
0
yanıtYanıtla
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