UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyonluk oranları açıklandı

UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyonluk oranları belli oldu. Bu sezon Türkiye'yi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil edecek olan Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş kaçıncı favori olduğu belli oldu.

Büyük heyecana sahne olacak olan ligde favoriler şu şekilde sıralandı;