Haberler

UEFA Avrupa Ligi'nde İlhan Mansız sürprizi! Gören herkes aynı yorumu yaptı

UEFA Avrupa Ligi'nde İlhan Mansız sürprizi! Gören herkes aynı yorumu yaptı Haber Videosunu İzle
UEFA Avrupa Ligi'nde İlhan Mansız sürprizi! Gören herkes aynı yorumu yaptı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

UEFA Avrupa Ligi kura çekiminde yer alan İlhan Mansız'ın beyazlayan saçları dikkatlerden kaçmadı. Futbolseverler, "Zaman ne çabuk geçti" yorumları yaptı.

  • Eski milli futbolcu İlhan Mansız, UEFA Avrupa Ligi play-off turu kura çekimini gerçekleştirdi.
  • İlhan Mansız'ın beyazlayan saçları, kura çekimi sırasında sosyal medyada gündem oldu.
  • İlhan Mansız'ın UEFA organizasyonunda görev alması, futbolseverler arasında nostaljik anlara yol açtı.

UEFA Avrupa Ligi play-off turu kura çekimini eski milli futbolcu İlhan Mansız gerçekleştirdi. Uzun süredir ekranlardan uzak kalan Mansız'ın kura çekiminde yer alması futbolseverler için sürpriz oldu.

BEYAZLAYAN SAÇLAR GÜNDEM OLDU

Kura çekimi sırasında ekrana yansıyan görüntülerde İlhan Mansız'ın beyazlayan saçları kısa sürede sosyal medyada gündem yarattı. Bir döneme attığı kritik gollerle damga vuran Mansız'ı gören futbolseverler, "Ne kadar yaşlanmış", "Zaman herkese acımasız" ve "Sahadaki İlhan Mansız gözümün önüne geldi" şeklinde yorumlar yaptı.

UEFA Avrupa Ligi'nde İlhan Mansız sürprizi! Gören herkes aynı yorumu yaptı

NOSTALJİ YARATTI

Sakin duruşu ve karizmasıyla dikkat çeken İlhan Mansız'ın UEFA organizasyonunda görev alması, özellikle Beşiktaş ve A Milli Takım dönemini hatırlayan futbolseverler için nostaljik anlara sahne oldu. Mansız'ın görüntüsü, kısa sürede sosyal medya platformlarında binlerce paylaşım aldı.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
ABD Başkanı Trump, FED Başkanlığı'na Kevin Warsh'ı aday gösterdi

Trump piyasaların merakla beklediği ismi ilan etti
Döner ve sucukta tek tırnaklı eti! İşte mide bulandıran ürünlerin üretildiği iki büyükşehir

Döner ve sucukta mide bulandıran tespit! İşte listeye giren iki şehir
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: ABD ile müzakereye hazırız

İran'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tarihi çağrısına yanıt geldi
İki ilimizi sel vurdu! Mezarları su bastı, dereler taştı

İki ilimizi sel vurdu! Mezarları su bastı, dereler taştı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Pep Guardiola'nın Filistin için söylediklerine beğeni yağıyor

"Selamünaleyküm" diye başladı, verdiği mesaj dünyayı ayağa kaldırdı
Eşiyle ilgili olay görüntü! Trump bu resimleri görürse ülke karışır

Eşiyle ilgili olay görüntü! Trump bu resimleri görürse ülke karışır
CEO'dan çalışanına ahlaksız teklif: 3 milyonu al kocanı bırak

Patrondan çalışanına ahlaksız teklif: Parayı al, kocanı bırak
Kayıp olarak aranan kadın, ağaca asılı bulundu

Kayıp olarak aranan kadından kahreden haber! Ekipler zorlukla ulaştı
Pep Guardiola'nın Filistin için söylediklerine beğeni yağıyor

"Selamünaleyküm" diye başladı, verdiği mesaj dünyayı ayağa kaldırdı
Yanlışlıkla hesabına yatan parayı görünce iade etmek yerine hapse girmeyi seçti

Hesabına yatan parayı görünce iade etmek yerine hapse girmeyi seçti
Şam yönetimi ve SDG, Suriye'de entegrasyon için anlaştı

Suriye'de yeni dönem! Yalnız kalan SDG beklenen adımı attı