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UEFA Avrupa Ligi'nde ikinci hafta 8 maçla sona erdi, Milan ve Leverkusen 4-0 kazandı

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UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında TSİ 19.45'te başlayan 8 maç sona erdi. Milan, Salzburg'u deplasmanda 4-0 yenerken Bayer Leverkusen de Lech Poznan'ı 4-0 mağlup etti; Lyon Crystal Palace'ı 3-2, Omonia ise Celje deplasmanında 3-0 kazandı.

UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında 8 maç yapıldı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasının ikinci haftasında TSİ 19.45'te başlayan karşılaşmalar sona erdi.

Alınan sonuçlar şöyle:

Olimpik Lyon (Fransa)-Crystal Palace (İngiltere): 3-2

AZ Alkmaar (Hollanda)-Hapoel Beer-Sheva (İsrail): 2-1

Union Saint-Gilloise (Belçika)-Real Sociedad (İspanya): 1-1

Salzburg (Avusturya)- Milan (İtalya): 0-4

Sparta Prag (Çekya)-Lillestrom (Norveç): 1-1

Lech Poznan (Polonya)- Bayer Leverkusen (Almanya): 0-4

Celje (Slovenya)-Omonia (Kıbrıs Rum Kesimi): 0-3

Torreense (Portekiz)-Sunderland (İngiltere): 1-2

Kaynak: AA
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