UEFA Avrupa Ligi'nde ikinci hafta 8 maçla sona erdi, Milan ve Leverkusen 4-0 kazandı

UEFA Avrupa Ligi'nde ikinci hafta 8 maçla sona erdi, Milan ve Leverkusen 4-0 kazandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında TSİ 19.45'te başlayan 8 maç sona erdi. Milan, Salzburg'u deplasmanda 4-0 yenerken Bayer Leverkusen de Lech Poznan'ı 4-0 mağlup etti; Lyon Crystal Palace'ı 3-2, Omonia ise Celje deplasmanında 3-0 kazandı.
UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında 8 maç yapıldı.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasının ikinci haftasında TSİ 19.45'te başlayan karşılaşmalar sona erdi.
Alınan sonuçlar şöyle:
Olimpik Lyon (Fransa)-Crystal Palace (İngiltere): 3-2
AZ Alkmaar (Hollanda)-Hapoel Beer-Sheva (İsrail): 2-1
Union Saint-Gilloise (Belçika)-Real Sociedad (İspanya): 1-1
Salzburg (Avusturya)- Milan (İtalya): 0-4
Sparta Prag (Çekya)-Lillestrom (Norveç): 1-1
Lech Poznan (Polonya)- Bayer Leverkusen (Almanya): 0-4
Celje (Slovenya)-Omonia (Kıbrıs Rum Kesimi): 0-3
Torreense (Portekiz)-Sunderland (İngiltere): 1-2