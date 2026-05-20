Futbol: UEFA Avrupa Ligi finali
UEFA Avrupa Ligi finalinde Aston Villa, Freiburg'u 3-0 yenerek kupayı kazandı. Goller Tielemans, Buendia ve Rogers'tan geldi.
Stat: Tüpraş
Hakemler: François Letexier, Cyril Mugnier, Mehdi Rahmouni (Fransa)
Freiburg: Atubolu, Kübler (Dk. 73 Makengo), Ginter, Lienhart (Dk. 61 Rosenfelder), Treu, Eggestein, Höfler (Dk. 61 Höler), Beste (Dk. 86 Günter), Manzambi, Grifo (Dk. 73 Scherhant), Matanovic
Aston Villa: Emiliano Martinez, Cash, Konsa, Pau Torres (Dk. 88 Mings), Digne (Dk. 81 Maatsen), Lindelöf (Dk. 66 Onana), Tielemans (Dk. 88 Luiz), McGinn, Rogers, Buendia (Dk. 81 Jadon Sancho), Watkins
Goller: Dk. 41 Tielemans, Dk. 45+3 Buendia, Dk. 58 Rogers (Aston Villa)
Sarı kartlar: Dk. 5 Treu (Freiburg), Dk. 16 Buendia, Dk. 21 Cash, Dk. 86 McGinn (Aston Villa)
58. dakikada Aston Villa skoru 3-0 yaptı. Soldan gelişen atakta Buendia'nın içeri çevirdiği topa altıpas içinde dokunan Rogers topu ağlara gönderdi.
70. dakikada sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda arka direkte topa yükselen Onana'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak direkten oyun alanına döndü.
75. dakikada Aston Villa bir kez daha gole yaklaştı. Ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Buendia müsait pozisyonda meşin yuvarlağı kalecinin yanında auta attı.
Müsabakayı 3-0 kazanan Aston Villa, kupanın sahibi oldu.