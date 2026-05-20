Haberler

Futbol: UEFA Avrupa Ligi finali

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

UEFA Avrupa Ligi finalinde Aston Villa, Freiburg'u 3-0 yenerek kupayı kazandı. Goller Tielemans, Buendia ve Rogers'tan geldi.

Stat: Tüpraş

Hakemler: François Letexier, Cyril Mugnier, Mehdi Rahmouni (Fransa)

Freiburg: Atubolu, Kübler (Dk. 73 Makengo), Ginter, Lienhart (Dk. 61 Rosenfelder), Treu, Eggestein, Höfler (Dk. 61 Höler), Beste (Dk. 86 Günter), Manzambi, Grifo (Dk. 73 Scherhant), Matanovic

Aston Villa: Emiliano Martinez, Cash, Konsa, Pau Torres (Dk. 88 Mings), Digne (Dk. 81 Maatsen), Lindelöf (Dk. 66 Onana), Tielemans (Dk. 88 Luiz), McGinn, Rogers, Buendia (Dk. 81 Jadon Sancho), Watkins

Goller: Dk. 41 Tielemans, Dk. 45+3 Buendia, Dk. 58 Rogers (Aston Villa)

Sarı kartlar: Dk. 5 Treu (Freiburg), Dk. 16 Buendia, Dk. 21 Cash, Dk. 86 McGinn (Aston Villa)

UEFA Avrupa Ligi finalinde İngiliz ekibi Aston Villa, Almanya temsilcisi Freiburg'u 3-0 yenerek şampiyon oldu.

58. dakikada Aston Villa skoru 3-0 yaptı. Soldan gelişen atakta Buendia'nın içeri çevirdiği topa altıpas içinde dokunan Rogers topu ağlara gönderdi.

70. dakikada sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda arka direkte topa yükselen Onana'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak direkten oyun alanına döndü.

75. dakikada Aston Villa bir kez daha gole yaklaştı. Ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Buendia müsait pozisyonda meşin yuvarlağı kalecinin yanında auta attı.

Müsabakayı 3-0 kazanan Aston Villa, kupanın sahibi oldu.

Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul
İstanbul'daki dev finalde 3 gol! Aston Villa, UEFA Avrupa Ligi şampiyonu

İstanbul'daki dev finalde kupa sahibini buldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Atatürk'e benzeyen kişiye resmi törende halkı selamlattılar

Görüntüler 19 Mayıs'tan! Resmi törene getirip halkı selamlattılar
Manisa'daki Demirköprü Barajı'ndan Marmara Gölü'ne su aktarılacak

Taşma noktasına geldi! Uzun yıllar sonra bir ilk yaşanacak

Joao Cancelo Türkiye'deki favori takımını açıkladı

Barcelona'nın yıldızı Cancelo, Türkiye'deki favori takımını açıkladı
Selena Gomez, +18 filmde oynayacak

+18 filmde oynayacak
10 yıl önce öldürülen Ayşen'i boşandığı eşi öldürmüş

10 yıllık sis perdesi aralandı! Vahşi cinayete kurban gitmiş
Netanyahu, Sumud Filosu aktivistlerinin 'sınır dışı edilmesi' talimatı verdi

Skandal görüntülerin ardından Netanyahu talimatı verdi
Necati Ateş'ten Montella'ya olay tepki: Ne işi var kadroda?

Necati Ateş'ten Montella'ya olay tepki: Onun ne işi var kadroda?